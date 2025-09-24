Başkan Erdoğan ile Macron görüşmesinde dikkat çeken diyalog: İyi olduğun zamanlar oluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, Fransa ile diyaloğun Türkiye açısından önemini vurgulayarak, ticaret, enerji ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri canlandırmak ve ilerletmek konusunda kararlı olduğunu, bunun için gerekli mekanizmaların bir an önce işletilmesinin faydalı olacağını kaydetti.
MACRON'A FİLİSTİN TEBRİĞİ
Erdoğan, Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını tebrik ederek, iki devletli çözüm yolunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimine uluslararası baskının artırılmasının sonuç getirebileceğini, bu süreçte Türkiye ile Fransa arasındaki irtibatın sürmesinin önemini vurguladı.
"İYİ OLDUĞUN ZAMANLAR OLUYOR"
Görüşmede iki lider arasındaki samimi diyalog da dikkat çekti. Erdoğan'ın Macron'a sitemle karışık "Tebrikler, nasılsın?" sorusuna Macron "İyiyim." yanıtını verdi. Bunun üzerine Erdoğan, "İyi olduğun zamanlar oluyor." ifadesini kullandı. Macron ise "Kesinlikle." karşılığını verdi.