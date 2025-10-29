PODCAST CANLI YAYIN

Baltık'ta sular ısındı! Polonya "Rus uçağını engelledik" dedi

Baltık Denizi'Nde sular ısındı. Polonya Hava Kuvvetleri, Baltık Denizi üzerinde transponderi kapalı şekilde uçan Rusya’ya ait keşif uçağını tespit ederek önleme uçuşu gerçekleştirdi.

Baltık Denizi'nde sular ısınıyor.

POLONYA'DAN RUSYA AÇIKLAMASI

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığınca, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Rusya'ya ait keşif görevi yürüten "İl-20" tipi uçağın 28 Ekim'de uluslararası hava sahasında uçuş planı bildirmeden ve transponderi kapalı şekilde uçtuğu belirtildi.

Uçağın Polonya hava sahasını ihlal etmediğine dikkati çekilen açıklamada, "Polonya Hava Kuvvetlerine ait 2 MiG-29 savaş uçağı, Baltık Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait bir uçağı başarıyla önlemiş, görsel olarak teşhis etmiş ve sorumluluk alanından çıkana kadar eşlik etmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yüksek muharebe hazırlığı, pilotların profesyonelliği ve hava savunma sisteminin etkin çalışması sayesinde operasyonun hızlı, etkili ve güvenli şekilde gerçekleştiği vurgulandı.

AB'DEN RUSYA HAMLESİ

AB, son aylarda Polonya, Romanya, Estonya ve Litvanya'nın hava sahalarının Rus dron ve jetleri tarafından ihlal edilmesi, Danimarka'da kritik askeri tesisler ve sivil havalimanları üzerinde tanımlanamayan dronlar görülmesi üzerine sınır gözetleme ve savunma sistemlerini güçlendirmeye odaklanmıştı. Bu kapsamda geliştirilen yeni dron savunma inisiyatifleri, hava sahasının korunması ve istihbarat kapasitesinin artırılmasını hedefliyor.

