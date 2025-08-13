Bakan Fidan’dan Katar’a kritik ziyaret! Masada Gazze ve Suriye var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Katar'a ziyaret gerçekleştirecek.

BAKAN FİDAN KATAR'A GİDİYOR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Katar'daki görüşmelerinde, Türkiye ile Katar arasında her alanda gelişen stratejik ortaklığın ve gelecek döneme yönelik yeni iş birliği başlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor.

MASADA GAZZE VE SURİYE VAR

Bu yıl Katar'ın başkenti Doha'da yapılması öngörülen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin başkanlıklarındaki Yüksek Stratejik Komite'nin 11. toplantısının hazırlıklarının ele alınmasının beklendiği görüşmelerde, başta Gazze ve Suriye olmak üzere, bölgesel konuların istişare edilmesi de öngörülüyor.

GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN ARABULUCULUK

Görüşmelerde, Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik olarak uluslararası toplum tarafından atılan son adımların değerlendirilmesi, Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin, Katar'ın Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik Mısır ve ABD'yle birlikte yürüttüğü arabuluculuk çalışmalarını takdirle karşıladığını ve her türlü yapıcı girişime destek vermeye hazır olduğunu yinelemesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın Katar ziyaretinde Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik yürütülen görüşmelerin mevcut durumu hakkında değerlendirmelerin paylaşılması, İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarının durdurulması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için atılabilecek ilave adımların ele alınması ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı sıfatıyla Türkiye'nin çağrısıyla gerçekleştirilecek olan İİT toplantısına dair görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

SURİYE'NİN İSTİKRARI

Görüşmelerde ayrıca, Türkiye ve Katar'ın Suriye'de istikrar ve güvenliğin tesisine dönük müşterek çabalarının ve birlikte hayata geçirilebilecek iş birliği projelerinin değerlendirilmesinin yanı sıra Bakan Fidan'ın Suriye'de kapasite inşasına yönelik ortak gayretlerin sürdürülmesinin önemine dikkati çekmesi ve başta İsrail olmak üzere bazı aktörlerin Suriye'nin istikrara kavuşmasını engellemeye yönelik gayretlerine geçit verilmemesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

BİR YILDA ÜÇÜNCÜ ZİYARET

Dışişleri Bakanı Fidan, bu ziyaretiyle bu yıl Katar'ı üçüncü kez ziyaret etmiş olacak. Bakan Fidan, 27 Nisan'da ve 2-3 Şubat tarihlerinde Katar'ı ziyaret etmişti.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de, haziran ayında İstanbul'da İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ve nisanda Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu.

TÜRKİYE-KATAR İLİŞKİLERİ

Türkiye-Katar ilişkilerinin en üst düzey kurumsal çerçevesini teşkil eden Yüksek Stratejik Komite, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani'nin başkanlıklarında 2015'ten bu yana her yıl dönüşümlü olarak iki ülkenin ev sahipliğinde düzenleniyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen 10 toplantı neticesinde, ikili iş birliğinin her alanını kapsayan 107 anlaşma imzalandı.

Yüksek Stratejik Komite'nin son toplantısı 14 Kasım 2024 tarihinde Ankara'da yapılırken müteakip toplantının bu yıl içinde Doha'da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye ile Katar arasında ticaret, yatırımlar, müteahhitlik, turizm ve enerji dahil olmak üzere birçok alanda mevcut iş birliği daha da güçleniyor.