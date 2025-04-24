Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'e Gazze, Yunanistan'a ise Kıbrıs tepkisi geldi.

İSRAİL'E GAZZE TEPKİSİ

İsrail'in Gazze'ye yardım girişini engellemeye yönelik saldırılarına tepki gösteren Bakan Fidan, "Gazze'ye insani yardımların girişine 50 günden fazla süredir izin verilmiyor. Açlık ne bir silah ne pazarlık unsuru ne de cezalandırma aracı olarak kullanılabilir." ifadelerini kullandı.

"KIBRIS'TA POLİTİKALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Türk Dünyasının Kıbrıs Türklerinin yanında olmaya devam edeceğini belirten Bakan Fidan, "Türk dünyası bir bütün olarak Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir. Bu konudaki politikalarımızı sabırla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.