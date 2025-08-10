Bağdat'ı karıştıran "Ketaib Hizbullah" çıktı! Başbakan Sudani Haşdi Şabi komutanlarını görevden aldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Tarım Bakanlığına bağlı bir daireyi basarak güvenlik güçleriyle çatışan ve bir polis ile bir sivilin ölümüne neden olanların, Haşdi Şabi'ye bağlı "Ketaib Hizbullah" milisleri olduğu saptandı.

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, yaptığı yazılı açıklamada, yürütülen soruşturmaya göre saldırganların Haşdi Şabi'ye bağlı "Ketaib Hizbullah"ın 45 ve 46. tugaya mensup kişiler olduğunu belirtti.

Saldırganların askeri emir ve komuta kurallarına uygun olmadan hareket ettiğini ifade eden Numan, bu grupların güvenlik güçlerine karşı silah kullanarak bazı güvenlik görevlilerinin ölmesine ve bazılarının da yaralanmasına neden olduğunu kaydetti.