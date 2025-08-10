Son Dakika
Bağdat'ı karıştıran "Ketaib Hizbullah" çıktı! Başbakan Sudani Haşdi Şabi komutanlarını görevden aldı
PODCAST CANLI YAYIN

Bağdat'ı karıştıran "Ketaib Hizbullah" çıktı! Başbakan Sudani Haşdi Şabi komutanlarını görevden aldı

Irak'ta "Haşdi Şabi" krizi yaşanıyor. Başkent Bağda'ta 27 Temmuz'da Tarım Bakanlığına bağlı bir daireyi basıp güvenlik güçleriyle çatışan grup Haşdi Şabi'ye bağlı "Ketaib Hizbullah" mensupları çıktı. Olay sonrası Irak hükümeti, harekete geçti. Başbakan Sudani, olaya karışan Haşdi Şabi 45 ve 46. tugay komutanlarını görevden aldı.

Giriş Tarihi:
Bağdat'ı karıştıran "Ketaib Hizbullah" çıktı! Başbakan Sudani Haşdi Şabi komutanlarını görevden aldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Tarım Bakanlığına bağlı bir daireyi basarak güvenlik güçleriyle çatışan ve bir polis ile bir sivilin ölümüne neden olanların, Haşdi Şabi'ye bağlı "Ketaib Hizbullah" milisleri olduğu saptandı.

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, yaptığı yazılı açıklamada, yürütülen soruşturmaya göre saldırganların Haşdi Şabi'ye bağlı "Ketaib Hizbullah"ın 45 ve 46. tugaya mensup kişiler olduğunu belirtti.

Saldırganların askeri emir ve komuta kurallarına uygun olmadan hareket ettiğini ifade eden Numan, bu grupların güvenlik güçlerine karşı silah kullanarak bazı güvenlik görevlilerinin ölmesine ve bazılarının da yaralanmasına neden olduğunu kaydetti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani Haşdi Şabi komutanlarını görevden aldıIrak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani Haşdi Şabi komutanlarını görevden aldı


BAŞBAKAN, HAŞDİ ŞABİ KOMUTANLARINI GÖREVDEN ALDI

"Soruşturma sonuçları, Haşdi Şabi'nin liderlik ve komuta yapılarında bir aksaklık olduğunu ve bazı oluşumların disiplin ve prosedürlere uygun hareket etmediğini gösterdi." diyen Numan, şunları kaydetti:

"Başbakan Sudani, olaya karışan Haşdi Şabi 45 ve 46. tugay komutanlarını görevden aldı, olayın yaşandığı bölgeden sorumlu el-Cezire Operasyonları Komutanı hakkında soruşturma kurulu oluşturulması, liderlik ve komuta-kontrol konusundaki eksikliklerin incelenmesini de istedi. Başbakan Sudani ayrıca olayla ilgili tüm sanıkların, soruşturma evrakları ve delillerle birlikte adliyeye sevk edilmesi talimatı verdi."

Haşdi Şabi güçleri hükümet binasını basıp güvenlik güçleriyle çatıştıHaşdi Şabi güçleri hükümet binasını basıp güvenlik güçleriyle çatıştı


NE OLMUŞTU?

Bağdat'ta 27 Temmuz tarihinde Haşdi Şabi güçlerinin Tarım Bakanlığına bağlı bir daireyi basıp güvenlik güçleriyle çatışmıştı.

Güvenlik güçleri çatışmanın ardından olayla bağlantılı 14 şüpheliyi gözaltına alarak, kimlik kontrolleri sonucu bu kişilerin Haşdi Şabi'ye bağlı 45 ve 46. tugaylarda (Ketaib Hizbullah) görevli olduklarının tespit edildiği aktarılmıştı.

Irak İçişleri Bakanlığı, çatışmada 1 polisin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Olay, görevden alınan eski Tarım Dairesi Müdürünün, yerine atanan müdüre görevini devretmeyi reddetmesi üzerine yaşanmıştı.

Yaşanan sözlü tartışma sonrası olay yerine gelen Ketaib Hizbullah milisleri ile polis güçleri arasında çatışma çıkmıştı. Çatışmada 1 polis hayatını kaybederken o sırada olay yerinden geçen bir taksi şoförü de yaşamını yitirdi.


İran Irakı karıştırmak mı istiyor? Haşdi Şabi güçleri hükümet binasını basıp güvenlik güçleriyle çatıştı: Çok sayıda gözaltıİran Irakı karıştırmak mı istiyor? Haşdi Şabi güçleri hükümet binasını basıp güvenlik güçleriyle çatıştı: Çok sayıda gözaltı
İran Irak'ı karıştırmak mı istiyor? Haşdi Şabi güçleri hükümet binasını basıp güvenlik güçleriyle çatıştı: Çok sayıda gözaltı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gazze için umut fenerleri yandı! On binler tekbir sesleriyle Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüdü | Kalabalık dron ile görüntülendi
"İsrail'in işgal planı kabul edilemez" | Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan Mısır'da açıkladı: Netanyahu tarihten silinecek | İşgal planı uyarısı | Zengezur mesajı
Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında kritik görüşme! "Barış yolunda sağlanan ilerlemeler memnuniyet verici"
Abdülhamid Han sondaj gemisinden 3 yılda 9 sondaj 75 milyar metreküplük keşif! Arkasında Berat Albayrak'ın hamleleri var
İngiliz polisinden Gazze eylemine sert müdahale: Destekçiler yaka paça gözaltına alındı! "Palestine Action" yasaklı örgüt ilan edilmişti...
Bakan Yumaklı duyurdu! Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki yangınlar kontrol altında
MHP "Terörsüz Türkiye" için sahaya indi: Hiçbir pazarlık ve taviz söz konusu değil
Çeşme'nin su hasreti bitiyor! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Bugün hizmete alıyoruz!
Cumhurbaşkanını ilk kez halk seçti! Başkan Erdoğan görevde 11 yılı tamamladı
ICRYPEX davasında skandallar bitmiyor! Vurgunu yapan şirket bilirkişi oldu
Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası o yıldıza övgü! "Futbol piyanisti"
Tarihe geçti! 55 yılın en sıcağı
Bu penaltı sezon boyunca konuşulacak! Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası olay sözler
Hafta sonu hava nasıl olacak? 9-10 Ağustos MGM’den il il hava durumu raporu: Termometreler 46 dereceyi gösterecek
Galatasaray'dan iki dev transfer! "İmkansız" denen isim için teklif
Tek tek deşifre oldu! İşte sahte e-imza ve diploma operasyonuna ilişkin söylenen yalanlar
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu
9 odalı evinde 2 oğluyla yaşıyor! Çağla Şıkel’in evi olay oldu
İzin süresine yaş ayarı | Çalışanlar, emekliler hangi haklara sahip? Nelere dikkat edilmeli?