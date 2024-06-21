SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Azerbaycan'dan erken seçim kararı! Meclis’te onaylandı: Aliyev’e başvurulacak

Azerbaycan Milli Meclisi’nde "Parlamentonun feshedilmesi ve genel seçimlerin iki ay öne alınması" önerisi görüşüldü. Yeni Azerbaycan Partisinin önerisi, diğer partiler ve bağımsız milletvekillerince de desteklenirken "Meclisi feshetmesi ve genel seçimlerin öne alınması" için Cumhurbaşkanı Aliyev'e başvuruda bulunulması kararı alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 12:50 Güncelleme 21 Haziran 2024, 12:50
Azerbaycan’dan erken seçim kararı! Meclis’te onaylandı: Aliyev’e başvurulacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Azerbaycan Milli Meclisinde "Parlamentoyu feshetmesi ve kasımda yapılması planlanan genel seçimlerin iki ay öne alınması" için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunulması önerisi kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham AliyevAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

SEÇİMLER İKİ AY ERKENE ALINIYOR

Milli Mecliste Yeni Azerbaycan Partisinin, ülkenin 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla "Parlamentonun feshedilmesi ve genel seçimlerin iki ay öne alınması" önerisi görüşüldü.

Görüşmelerde Yeni Azerbaycan Partisinin önerisi, diğer partiler ve bağımsız milletvekillerince de desteklendi ve "Meclisi feshetmesi ve genel seçimlerin öne alınması" için Cumhurbaşkanı Aliyev'e başvuruda bulunulması kararı alındı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye-Çin ilişkilerinde yeni dönem! Başkan Erdoğan ve Şi Cinping görüşmesi ne zaman?
CHP’de düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu! Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu’nun yemeğini yiyecek mi?
SSK ve Bağ-kurluya yüzde 26.61 zam! Yeni tahmin geldi hesaplar değişti! | 2024 temmuz emekli zammı ne kadar olacak?
Bodrum’da olaylı gece | Vedat Aşçı Kaya Sabancı’ya dayak attırdı ambulansın girmesine izin vermedi! Kavgayı o hareket ateşledi
MEMURUN ENFLASYON ‘FARK’I ARTTI! Memur ve memur emeklisine yeni tahmin geldi! Memurun Temmuz zamlı maaşı ne kadar olacak?
Kıyma makineli cinayette yeni gelişme! Küçük kızın annesi yayına bağlandı! Korkunç gerçekleri anlattı
Son dakika! Ermenistan’dan flaş karar: Filistin’i resmen tanıdı
Timur Cihantimur cezaevinde intihara mı kalkıştı? Neden çırılçıplak soyuldu? Savcıdan avukata ’Porsche’ cevabı
Vergiye adalet geliyor! Karı zarar gösteren yanacak | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan vergi düzenlemesi açıklaması
SON DAKİKA I Diyarbakır ve Mardin’de büyük anız yangını: 5 kişi hayatını kaybetti! Bakan Tunç açıkladı: Soruşturma başlatıldı
Fenerbahçe için fırsat doğdu! Anderson Talisca süper yıldızla beraber listede
The Economist savaşta yeni cepheyi ilan etti! Ölüm makineleri geldi uluslararası hukuk devri bitti: Orduların tasması yapay zekada
Milyoner avcısı fenomenin karanlık yüzü ortaya çıktı! Türk işadamı günlüğünü ifşaladı: HPV virüsü bulaştırıyordu
Uyuşturucu partileri, şantaj, tehdit... Hakime Gül A. hakkında yeni detay! FETÖ’cü kocasını polis sevgilisiyle aklatmış!
Emekliye seyyanen zam formülü: Refah payı eklenir mi? Kök aylıklar ne olacak?
SON DAKİKA