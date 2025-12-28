Azerbaycan’da e-Devlet’e siber saldırı! Konut satışlarında vurgun girişimi önlendi

Azerbaycan'da e-Devlet üzerinden konut satışlarına yönelik düzenlenen siber saldırıların önlendiğini açıkladı. Şüphelilerin, daire edinme sürecinde haksız avantaj sağlamaya çalıştıkları ve bu girişimlerin satış gününde sistemin normal işleyişini ciddi biçimde aksattığı belirtildi.

