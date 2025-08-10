Azerbaycan-Ermenistan barışı! Cumhurbaşkanı Aliyev: Refah ve istikrar için fırsat doğdu

ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile Beyaz Saray'da tarihi bir toplantıya imza attı.



İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan ile görüşmenin ardından düzenlenen törende yaptığı açıklamada Trump, "Barışı sağlamayı başardık. İki ülkenin tüm savaşı sonsuza kadar bitirmeyi kabul ettiler" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, imzalanan bildirinin refah ve istikrar için çok sayıda ülkeye yeni fırsatlar sunacağını vurguladı. Paşinyan ise karşılıklı egemenlik ile toprak bütünlüğüne tam saygı temelinde yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını ifade etti.

Trump, "Amerikan şirketlerinin önemli altyapı geliştirmeleri yapmasını bekliyoruz. Bu iki ülkeye girmek için çok istekliler" dedi.

Aliyev, "Başkana, 1992'de Azerbaycan'a uygulanan kısıtlamaları kaldırdığı için çok minnettarım" derken iki ülke arasındaki en kritik konu, Zengezur Koridoru. Anlaşmayla Moskova'nın devre dışı bırakılması planlanıyor.