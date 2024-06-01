Aynaya bak ’cani’

İsrail askerleri zorla Gazze'ye gönderilirken, kendisi Miami'de tatil yapan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, işi gücü bıraktı. Skandal bir paylaşım yaptı. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef aldı. Irak, Suriye ve İran'ın bir kısmını içeren 4 parçalı "sözde Kürdistan haritası" paylaştı. "Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırımı durdurun! Kürdistan'ın; Türkiye, İran, Irak ve Suriye tarafından işgaline ve baskısına son verin!" yazısını okuyanlar "Aynaya bak Yair, asıl soykırımcı sizsiniz" diyerek tepkilerini haykırdı.

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