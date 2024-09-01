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Avustralya’da şiddetli yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi: 30 bin kişi elektriksiz kaldı

Avustralya’nın Tazmanya eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar, yaşamı felç etti. Yaklaşık 30 bin kişinin elektriksiz kaldığı bölgede, birçok yol kapalı ve bazı yerlerde su baskınlarının meydana geldiği kayıtlara geçti.

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 19:58 Güncelleme 01 Eylül 2024, 20:31
Avustralya’da şiddetli yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi: 30 bin kişi elektriksiz kaldı

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Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar,hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli rüzgar 30 bin kişiyi elektriksiz bırakırken hayatı da felç etti. Birçok bölgede yollar kapandı ve su baskınları meydana geldi.

30 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, Acil Durum Servisi yetkilileri, birkaç gündür devam eden şiddetli rüzgarın eyalet genelinde etkisini hala devam ettirdiğini bildirdi.

ŞİDDETİN ARTMASI BEKLENİYOR

Polis, olumsuz hava koşullarının yol açtığı elektrik kesintileri ve su baskınları hakkında uyarıda bulundu. Acil Durum Servis yetkilileri, şiddetli rüzgar ve yağışların devam ettiğini ve bu koşulların mülkleri sel sularının altına alabileceğini belirtti.

YETKİLİLER UYARDI

Vatandaşlar, olası sel durumlarına karşı hazırlıklı olmaları konusunda bilgilendirildi.

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