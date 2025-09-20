Avrupa’da siber saldırı! İngiltere, Belçika, Almanya… Havalimanlarında kaos başladı

Avrupa siber saldırı krizi yaşıyor. Brüksel Havalimanı ve Londra'daki Heathrow Havalimanı da dahil olmak üzere birçok büyük Avrupa havalimanına yönelik siber saldırılar uçuş gecikmelerine ve iptallerine yol açtı.

Heathrow Havalimanı, Reuters HAVALİMANLARINA SİBER SALDIRI Brüksel Havalimanı yaptığı açıklamada, saldırının cuma akşamı check-in ve biniş sistemleri hizmet sağlayıcısını hedef aldığını söyledi. Havalimanı, saldırı sonucunda yalnızca manuel check-in ve biniş yapılabildiğini belirtti. Havaalanından yapılan açıklamada, "Bu durum uçuş programını büyük ölçüde etkileyecek ve ne yazık ki uçuşlarda gecikmelere ve iptallere yol açacaktır" denildi. Havalimanı sözcüsü Ariane Goossens, cumartesi günü saat 10.30 itibarıyla Brüksel Havalimanı'ndan kalkan 10 uçuşun iptal edildiğini, 17'sinin ise bir saatten fazla gecikmeli olduğunu söyledi.