Ateşkesi delen İsrail Gazze’yi yine kana buladı! Bebekler soğukta can verdi

Orta Doğu'nun terörist devletiİsrail, 10 Ekim'dekiateşkes öncesiülkenin yüzde 90'ınıenkaz haline getirdi.70 bini aşkın sivilesoykırım uygulayan,150 bin Filistinli'ninyaralanmasına nedenolan saldırılar ateşkesleson bulmuştu. Ancakimzaların atılmasındansadece 48 saat sonrayine saldıran İsrailordusu, 700'e yakınFilistinli'yi şehit etti.



Soğuk hava vesağanak yağışlarçadırları yok etti.4 günde 14 bebekhipotermiden hayatınıkaybetti. İsrail'in sağlıksistemini hedef almasısonucu da anne veyenidoğan ölümleriarttı. Bölgeye insaniyardımların girişini deengelleyen İsrailliler,soykırımın şeklinideğiştirdi. İsrailliteröristler, çadırlar içinistenen demirlerin bilegirişini yasakladı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Steve Witkoff, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Trump tarafından açıklanan 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının hayata geçirildiğini açıkladı. Witkoff, bu yeni dönemin çatışmaların sona erdirilmesine yönelik önemli adımlar içerdiğini belirtti. Türkiye, Mısır ve Katar, Gazze Şeridi'nin yönetimini üstlenmesi planlanan Filistinli teknokrat komitenin kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıklayan Witkoff yeni sürecin önemine dikkat çekti. Türkiye, Mısır ve Katar, Gazze Şeridi'nin İdaresini Üstlenecek Filistinli Teknokrat Komite'nin kurulmasını memnuniyetle karşıladı. Arabulucu konumundaki üç ülke, Gazze'de çok önemli rol üslenecek.

SİSTEMATİK SALDIRI

İnsan Hakları için Hekimler örgütü, Gazze'deki soykırımın anne ve yenidoğanlarda yüksek ölüm oranlarına, sağlık sisteminin sistematik olarak tahrip edildiğini açıkladı. Gazze'de doğumlarda yüzde 41'lik bir düşüşün olduğu belirtildi.