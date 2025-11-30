Ateşkese rağmen Gazze'de can kaybı 70 bin 103’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 3 kişinin cenazesinin getirildiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 70 bin 103'e yükseldiğini açıkladı.

Gazze (AA)

İsrail ordusunun 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 591 kez ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 357 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 903 kişinin yaralandığını duyurdu. Ayrıca saldırı ve baskınlarda ise 38 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi. İsrail saldırılarını Cenevre Sözleşmeleri hükümlerinin ağır şekilde ihlali olarak nitelendiren Gazze'deki hükümet, bu ihlallerden doğacak insani ve güvenlik yansımalarının tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu vurguladı.

Gazze'de sivil halk (AA)

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından dün İsrail güçleri bölgede hava saldırıları düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 3 kişinin cansız bedeninin ve 2 yaralının getirildiği, cenazelerden birinin daha önceki saldırılarda yıkılan bir binanın enkazından çıkarıldığı, 2'sinin ise İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği yeni saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'de yerinden edilen halk (AA)

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bin 103'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 170 bin 985'e ulaştığı aktarıldı. ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

Gazze'de devam eden soykırım (AA)

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.