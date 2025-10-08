Ateşkes masasında darboğaz! ABD basını engelleri yazdı: Hamas Yahya ve Muhammed Sinwar’ı istiyor

Müzakereciler salı günü, Trump'ın 20 maddelik planının ilk adımıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere Mısır 'ın Kızıldeniz kıyısındaki tatil beldesi Şarm El-Şeyh'e vardılar. Plan, Hamas 'ın elindeki tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılması karşılığında İsrail 'in elindeki Filistinlilerin serbest bırakılmasını öngörüyor.

The Wall Street Journal, AA

ENGELLERİ ABD BASINI YAZDI

Trump, arabuluculara görüşmelerin uzamasını istemediğini işaret etti. İşte anlaşmaya varmanın önündeki başlıca engeller…

"72 SAATLİK ATEŞKES"

Hamas, yaklaşık 20 canlı rehine ve yaklaşık 28 kişinin cesedini elinde tutuyor. Hamas'ın temel kaygısı ise İsrail'in Gazze'den kademeli olarak çekilmesi için bir takvim belirlemek ve bu birliklerin hangi noktalara çekileceğini belirlemek. Hamas içinde Trump planına yönelik eleştiriler ise bunun sadece 72 saatlik ateşkes olduğunu ve bunun İsrail'in rehineleri aldıktan sonra savaşa dönmeyi engellemeye yetmeyeceğini belirtiyor.

Trump'ın planı İsrail'in geri çekilme hatlarının haritasını içerse de kesin konum ve koordinatlar belirtmiyor. Hamas yetkilileri, İsrail'in geri çekilmesi için belirli şartlar talep ediyor. Ayrıca, grubun rehineleri toplamak ve cesetleri almak için Gazze Şeridi içinde hareket özgürlüğüne ihtiyacı olduğunu belirtiyorlar.