Ateşkes masasında darboğaz! ABD basını engelleri yazdı: Hamas Yahya ve Muhammed Sinwar’ı istiyor

Hamas ve İsrail heyetleri Mısır’da Gazze ateşkes görüşmelerine devam ederken ABD basını anlaşmadaki engelleri yazdı. Hamas’ın kırmızı çizgilerinden birinin de şehit Hamas lideri Yahya Sinwar ve kardeşi Muhammed Sinwar olduğuna dikkat çeken ABD gazetesi ayrıca Hamas’ın Trump’ın planına yönelik “72 saatlik ateşkes” endişesini de yazdı. İşte masadaki darboğazlar…

Hamas ve İsrail heyetleri Mısır'da Gazze için ateşkes görüşmelerine devam ederken ABD gazetesi The Wall Street Journal müzakerelerdeki darboğazları yazdı.

ŞARM EL ŞEYH'TE ATEŞKES MASASI

Müzakereciler salı günü, Trump'ın 20 maddelik planının ilk adımıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki tatil beldesi Şarm El-Şeyh'e vardılar. Plan, Hamas'ın elindeki tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılması karşılığında İsrail'in elindeki Filistinlilerin serbest bırakılmasını öngörüyor.

ENGELLERİ ABD BASINI YAZDI

Trump, arabuluculara görüşmelerin uzamasını istemediğini işaret etti. İşte anlaşmaya varmanın önündeki başlıca engeller…

"72 SAATLİK ATEŞKES"

Hamas, yaklaşık 20 canlı rehine ve yaklaşık 28 kişinin cesedini elinde tutuyor. Hamas'ın temel kaygısı ise İsrail'in Gazze'den kademeli olarak çekilmesi için bir takvim belirlemek ve bu birliklerin hangi noktalara çekileceğini belirlemek. Hamas içinde Trump planına yönelik eleştiriler ise bunun sadece 72 saatlik ateşkes olduğunu ve bunun İsrail'in rehineleri aldıktan sonra savaşa dönmeyi engellemeye yetmeyeceğini belirtiyor.

Trump'ın planı İsrail'in geri çekilme hatlarının haritasını içerse de kesin konum ve koordinatlar belirtmiyor. Hamas yetkilileri, İsrail'in geri çekilmesi için belirli şartlar talep ediyor. Ayrıca, grubun rehineleri toplamak ve cesetleri almak için Gazze Şeridi içinde hareket özgürlüğüne ihtiyacı olduğunu belirtiyorlar.

TRUMP HARİTASINDA MUAMMA

Trump'ın haritası ayrıca Filistinlilerin ilk aşamada Mısır sınırına erişmesine izin vermiyor gibi görünüyor; bu da devam eden ablukanın sürmesine ve muhtemelen ayrılması gereken Filistinlilerin çıkış yapmasının engellenmesine neden olabilir. Mısır ayrıca, İsrail'in sınırda asker bulundurabileceğinden endişe ediyor.

Trump'ın planı, İsrail'de müebbet hapis cezası çeken 250 Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını öngörüyor. Hamas, İsrail'in 2000'li yılların başında Filistin ayaklanmasındaki rolü nedeniyle hapse attığı Marwan Barguti'nin de aralarında bulunduğu bir grup üst düzey Filistinli siyasi ve militan liderin serbest bırakılmasını talep etti.

HAMAS YAHYA VE MUHAMMED SINWAR'I İSTİYOR

Arap arabuluculara göre Hamas ayrıca eski Gazze liderleri Yahya ve Muhammed Sinvar kardeşlerin cenazelerinin serbest bırakılmasını talep ediyor. İsrail ise bu talebi daha önce reddetmişti.

İsrail içinde, rehinelerin serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmaya geniş bir kamuoyu desteği var. İsrail hükümetindeki aşırı sağcılar ise buna kesinlikle karşı çıkıyor.

Öte yandan görüşmeleri yakından takip eden arabulucular ve diğer diplomatlar, Trump'ın baskısı sonucunda bu turdaki girişimin, Mart ayında Gazze'deki son ateşkesin çökmesinden bu yana yapılan çok sayıda girişimden daha başarılı olma şansına sahip olduğunu söyledi.

CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başladı! Türkiye de masada: MİT Başkanı Kalın MısırdaCANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başladı! Türkiye de masada: MİT Başkanı Kalın Mısırda

