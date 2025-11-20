Asya ülkesi Filipinler, günlerdir ülke gündemini altüst eden sahte başkan skandalıyla çalkalanıyor . Siyasetin merkezinde adeta deprem etkisi yaratan olay, belediye koltuğuna sahte kimlikle oturan bir ismin aslında kim olduğuna dair şüphelerin büyümesiyle patlak verdi. Olay, Filipinler'in Manila şehrinde yaşandı. Sahte kimlikle belediye başkanı seçilen Alice Guo, yaptıklarının gün yüzüne çıkmasının ardından yargı karşısına çıktı. Filipinler Savcılığı, Guo'nun sahte kimlikle seçimlere girdiğini, aslında Çin vatandaşı olduğunu açıkladı.

Başkan seçilmesinin ardından yapmadığı kalmayan Guo'ya yönelik suçlamalar arasında insanları kaçırarak zorla kendisine ait olan çevrimiçi kumarhanede çalıştırmak, bu insanları dolandırıcılık yapmaya zorlamak, insan kaçakçılığı gibi birçok suç bulunuyor.