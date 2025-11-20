Asya ülkesinde skandal olay: Suç imparatorluğu kuran sahte belediye başkanı deşifre oldu
Asya ülkesi Filipinler skandal bir olayla çalkalanıyor. Ülkede sahte kimlikle belediye başkanlığına seçilen Alice Guo’nun aslında Çin vatandaşı olduğu ve insan ticaretinden zorla alıkoymaya kadar uzanan suç ağının merkezinde yer aldığı ortaya çıktı. Sahte belediye başkanına müebbet hapis cezası verildi.
Asya ülkesi Filipinler, günlerdir ülke gündemini altüst eden sahte başkan skandalıyla çalkalanıyor . Siyasetin merkezinde adeta deprem etkisi yaratan olay, belediye koltuğuna sahte kimlikle oturan bir ismin aslında kim olduğuna dair şüphelerin büyümesiyle patlak verdi.
Olay, Filipinler'in Manila şehrinde yaşandı. Sahte kimlikle belediye başkanı seçilen Alice Guo, yaptıklarının gün yüzüne çıkmasının ardından yargı karşısına çıktı. Filipinler Savcılığı, Guo'nun sahte kimlikle seçimlere girdiğini, aslında Çin vatandaşı olduğunu açıkladı.
Başkan seçilmesinin ardından yapmadığı kalmayan Guo'ya yönelik suçlamalar arasında insanları kaçırarak zorla kendisine ait olan çevrimiçi kumarhanede çalıştırmak, bu insanları dolandırıcılık yapmaya zorlamak, insan kaçakçılığı gibi birçok suç bulunuyor.
POLİS 700'DEN FAZLA KAÇIRILMIŞ İŞÇİ BULDU
2024 yılının Mart ayında Guo'nun çetesinin kaçırdığı bir Vietnamlı işçi, zorla tutulduğu kumarhanede polisi arayıp şikayetçi olmayı başardı. Polis lüks villalar ve geniş bir havuz içeren büyük yerleşkede 700'den fazla kaçırılmış işçiyi buldu. Belgelerde Guo'nun tesise sahip şirketin başkanı olarak göründüğü ortaya çıktı.
TÜM SANIKLARA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ
Örgütlü Suçla Mücadele Komisyonu S özcüsü Guo ve üç kişinin merkez içinde insan ticaretini organize etmekten suçlu bulunduğunu açıkladı. T üm sanıklara müebbet hapis cezası verildi.