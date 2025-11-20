PODCAST CANLI YAYIN

Asya ülkesinde skandal olay: Suç imparatorluğu kuran sahte belediye başkanı deşifre oldu

Asya ülkesi Filipinler skandal bir olayla çalkalanıyor. Ülkede sahte kimlikle belediye başkanlığına seçilen Alice Guo’nun aslında Çin vatandaşı olduğu ve insan ticaretinden zorla alıkoymaya kadar uzanan suç ağının merkezinde yer aldığı ortaya çıktı. Sahte belediye başkanına müebbet hapis cezası verildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Asya ülkesinde skandal olay: Suç imparatorluğu kuran sahte belediye başkanı deşifre oldu

Asya ülkesi Filipinler, günlerdir ülke gündemini altüst eden sahte başkan skandalıyla çalkalanıyor . Siyasetin merkezinde adeta deprem etkisi yaratan olay, belediye koltuğuna sahte kimlikle oturan bir ismin aslında kim olduğuna dair şüphelerin büyümesiyle patlak verdi.

Olay, Filipinler'in Manila şehrinde yaşandı. Sahte kimlikle belediye başkanı seçilen Alice Guo, yaptıklarının gün yüzüne çıkmasının ardından yargı karşısına çıktı. Filipinler Savcılığı, Guo'nun sahte kimlikle seçimlere girdiğini, aslında Çin vatandaşı olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüFotoğraf: Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Başkan seçilmesinin ardından yapmadığı kalmayan Guo'ya yönelik suçlamalar arasında insanları kaçırarak zorla kendisine ait olan çevrimiçi kumarhanede çalıştırmak, bu insanları dolandırıcılık yapmaya zorlamak, insan kaçakçılığı gibi birçok suç bulunuyor.

Eski Belediye Başkanı Alice Guo Eski Belediye Başkanı Alice Guo

POLİS 700'DEN FAZLA KAÇIRILMIŞ İŞÇİ BULDU

2024 yılının Mart ayında Guo'nun çetesinin kaçırdığı bir Vietnamlı işçi, zorla tutulduğu kumarhanede polisi arayıp şikayetçi olmayı başardı. Polis lüks villalar ve geniş bir havuz içeren büyük yerleşkede 700'den fazla kaçırılmış işçiyi buldu. Belgelerde Guo'nun tesise sahip şirketin başkanı olarak göründüğü ortaya çıktı.

Eski Belediye Başkanı Alice Guo Eski Belediye Başkanı Alice Guo

TÜM SANIKLARA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Örgütlü Suçla Mücadele Komisyonu S özcüsü Guo ve üç kişinin merkez içinde insan ticaretini organize etmekten suçlu bulunduğunu açıkladı. T üm sanıklara müebbet hapis cezası verildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan erkeklere çocuk uyarısı: "Kadınlar gerekli desteği göremiyor"
CHP'nin İmralı oyunu deşifre! SÖZCÜ'yü yalanlayıp TAKVİM'i doğruladılar: Önce "hayır" diyecekler sonra komisyonla gidecekler
İDEFİX
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oldu!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek
Kıbrıs’ta kritik görüşme! Erhürman Rum lidere 10 madde sundu
Türk Telekom
AK Parti'den Özgür Özel'e tepki: Esas işi kendi partisini temizlemesi olmalıdır
Filistinli esirler İsrail hapishanelerindeki sistematik işkenceyi anlattı: Detaylar kan dondurdu! "Köpeğin tecavüzüne uğradım"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten bahis açıklaması: "Bir operasyon daha olabilir"
İsrail endişeli! Türkiye 13 yıl aradan sonra Şam’a geri dönüyor
Fenerbahçe'ye İngiltere'den çifte transfer!
Duhok'ta YPG'ye "IKBY" modelinin altyapısı mı? Elebaşı Abdi kravat takıp özerklik istedi: Barzaniler nerede duruyor?
28 maddelik Ukrayna planı! Trump ve Putin anlaştı: Moskova taviz istiyor
Skandal görüntüler ortaya çıktı: İşte Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar! "Kitleyip yemeğe gittim"
MSB'den haftalık rapor: C-130'un kara kutusu inceleniyor! | PKK'nın fesih sürecini takipteyiz
Türkiye'nin hava kalkanı SİPER-1 dünya basınında gündem oldu: "Türkiye yarışta öncü noktaya yükseldi!"
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı geliyor
MÜGE ANLI - CANLI YAYIN | 20 Kasım 2025 ATV izle | 1 yıldır kayıptı 5 dakikada bulundu!
Mankenlere taş çıkarır: Bez Bebek'in çocuk yıldızı Elif Ceren Balıkçı bakın şimdi ne halde