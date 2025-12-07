PODCAST CANLI YAYIN

Arjantin’de Türk gencin esrarengiz ölümü: Örümcek maskeli infazın faili Fas’a kaçtı!

Arjantin'de üniversite eğitimi alan Çanakkaleli Efe Saravoğlu, geçen Ekim’de esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Oğlundan uzun bir süredir haber alamayan baba Altuğ Tansel Saravoğlu, 27 Ekim’de Buenos Aires’teki Türk Konsolosluğu’na müracaat ederek yardım istedi. Konsolosluğun başvurusu üzerine harekete geçen polis, bir sonuç elde edemezken, geçen 28 Kasım’da Cañuelas ulusal karayolunun kenarında çimleri biçen işçiler, Saravoğlu’nun cesedini buldu.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Arjantin’de Türk gencin esrarengiz ölümü: Örümcek maskeli infazın faili Fas’a kaçtı!

Arjantin'de üniversite eğitimi alan Çanakkaleli Efe Saravoğlu, geçen Ekim'de esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Oğlundan uzun bir süredir haber alamayan baba Altuğ Tansel Saravoğlu, 27 Ekim'de Buenos Aires'teki Türk Konsolosluğu'na müracaat ederek yardım istedi. Konsolosluğun başvurusu üzerine harekete geçen polis, bir sonuç elde edemezken, geçen 28 Kasım'da Cañuelas ulusal karayolunun kenarında çimleri biçen işçiler, Saravoğlu'nun cesedini buldu. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede çürümeye başlayan Saravoğlu'nun başına da örümcek adam maskesi geçirildiğini gördü.

ŞÜPHELİ FAS'A KAÇTI

Efe Saravoğlu'nun, Türk arkadaşı Tanca K. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüphelinin, öldürdüğü gencin otomobilini de satıp, Fas'a kaçtığı belirlendi. Polis, Tanca K.'nin yakalanması için uluslararası çapta arama kararı çıkarttı.

