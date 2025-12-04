Almanya'dan İsrail'e kardeş selamı: Heil Hitler

Filistin'de soykırım yapan İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bakanları hakkında tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni yaylım ateşine tutan Almanya, insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle tutukladığı bir zanlıyı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yaptığı paylaşım ise tartışmalara yol açtı. Bakanlığın, "Almanya Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni destekliyor ve insanlığa karşı işlenen suçların takibi için çaba gösteriyor" şeklindeki paylaşımın altına yazılan yorumlarda, "İsrailli savaş suçluları konusunda ise çok farklı bir tutum sergiliyorsunuz" denildi. Sosyal medyada Almanya'nın bu adımına tepki yağdı. On binlerce kişi Alman dışişleri Bakanlığı'nı eleştirdi.

