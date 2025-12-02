Almanya'dan dronla mücadele hamlesi! Polis teşkilatında 100 milyon avroluk birim

Federal polisin yeni drone savunma birimine ait bir drone, Reuters

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, törende yaptığı konuşmada, birkaç hafta önce ülkede dron görülme olayları yaşandığını belirterek, dron savunma biriminin, hibrit tehditlere karşı "hızlı, hassas ve ileri teknolojiyle" karşılık vereceğini ifade etti. Dobrindt, "Güvenliğimiz için önemli bir kilometre taşını oluşturduk." dedi.

Casusluk ve sabotaj eylemleriyle mücadele edileceğini dile getiren Dobrindt, "Çünkü dronların oluşturacağı hibrit tehditlerin güvenliğimiz için bir tehlike olmasını kabul edemeyiz." diye konuştu.