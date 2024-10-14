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Almanya'da ilaç kıtlığı! Hastalar evlerine gönderiliyor

Antibiyotik, ateş düşürücü şurup ve tuzlu su çözeltileri tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Hastaların bir bölümü ilaç yokluğu nedeniyle evlerine gönderiliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024
Almanya’da ilaç kıtlığı! Hastalar evlerine gönderiliyor

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Almanya'da yaklaşık 500 reçeteli ilacın tedarikinde sıkıntı yaşanıyor. Almanya'da tuzlu su çözeltileri tedarikinde yaşanan sıkıntı gün geçtikçe büyüyor. Aslında sadece birkaç euro cent'e mal olan bu çözeltiler, temin edilmesi zor ilaçlar listesine eklendi. Nordrhein Eczacılar Birliği Başkanı Thomas Preis, Rheinischen Post gazetesine verdiği demeçte son aylarda sıkıntının "dramatik boyutta kötüleştiğini" söyledi. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Sağlık Bakanlığı, birkaç aydır hastane ve kliniklerin tuzlu su çözeltileri ihtiyaçlarının yalnızca yaklaşık yüzde 50'sinin tedarik edilebildiği bilgisini paylaşarak darboğazı doğruluyor. Alman Federal İlaç ve Tıbbi Cihaz Enstitüsü'ne (BfArM) göre bu çözeltilerin tedarikinde yaşanan sıkıntılar önümüzdeki aylarda da devam edecek.

Almanya'da antibiyotik ve çocuk ilaçlarının tedarikinde de ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Alman Eczacılar Birliğine göre halihazırda yaklaşık 500 reçeteli ilacın temin edilmesinde sıkıntı yaşanıyor. Sadece Almanya değil, Avrupa Birliği (AB) üyesi diğer ülkelerde de benzer sorunlar yaşanıyor. Avrupa Birliği Eczacılık Grubu'nun (PGEU) 2023 yılındaki anketi başta İsveç, Portekiz ve İspanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde durumun kötüleştiğini ortaya koydu.

BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ?
Bir zamanlar "dünyanın eczanesi" olarak adlandırılan Almanya'nın aslında Bayer, BASF, Boehringer Ingelheim ve BioNTech gibi büyük ilaç şirketleri var. Ama dünyanın farklı bölgelerine yayılmış ilaç üretim süreçleri çetrefil, tedarik zincirlerinde yaşanan bir sıkıntı ciddi sorunlara neden olabiliyor.

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