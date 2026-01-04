Almanya’da banka soygunu büyüdü! Sparkasse kasalarından 100 milyon eurodan fazla para çalındı

Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Gelsenkirchen kentinde yer alan Sparkasse Bankası'ndan hırsızların çaldığı para ve kıymetli eşyaların maddi tutarı ilk tespitlerin aksine 30 milyon euro değil 100 milyon eurodan fazla olduğu ortaya çıktı. Alman basınında yer alan haberlerde, hırsızların 2 bin 500 müşteriye ait 3 bin 250 kasayı özel matkap kullanarak açtıklarında beklediklerinden daha fazla para, altın, mücevher, özel ziynet eşyaları ile hisse senedi bulduğu aktarıldı. Soygunun ertesi günü bankada hesabı bulunan ve kişisel kasalarındaki değerli eşyaları çalınan Türklerin sayısı 100 ile 150 arasında olduğu iddia edilse de, kurulan gruplarda bin 200 Türk vatandaşının olduğu belirtildi. Banka hırsızlığını "Uzun zamandır planlanmış bir operasyon" olarak tanımlayan bir polis sözcüsü, duvarların delindiği özel matkabın hırsızlar tarafından geride bırakılmadığını ve götürüldüğünü açıkladı. Polis sözcüsü, herhangi bir şüphelinin gözaltına alınmadığını da söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN