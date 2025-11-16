Almanya Başbakanı Merz’den Türkiye övgüsü! Gazze ateşkesi ve güvenlikte kritik rol

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de Rum Kesimi lideri Hristodulidis ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'yi övdü: Değişen jeopolitik koşulların Türkiye ile daha yakın iş birliğini zorunlu hale geldi. Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisinde ve özellikle Gazze'deki ateşkes müzakerelerinde çok kritik bir rol alıyor."

