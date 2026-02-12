Alman Hükümeti, öldürülen Türk genci için yasaları değiştiriyor

Deutsche Bahn çalışanı kondüktör Serkan Çalar, 2 Şubat'ta Rheinland Pfalz eyaletinde biletsiz bir yolcunun saldırısı sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetmişti. Günlerdir ülke gündeminin ilk sıralarında yer alan bu olayla ilgili Almanya Başbakanı Merz, güvenlik zirvesi kararı aldı. Merz'in yardımcıları, Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Federal Polis Teşkilatı (Bundespolizei), demiryolu sektörü temsilcileri, eyalet hükümetleri, bölgesel ulaşım şirketleri yetkilileri katılacak. 26 yaşındaki Yunan asıllı saldırganın oturum izni olmadığı da ortaya çıktı. Gaziantep'te gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanan Serkan Çalar'ına ilesi de bu durum nedeniyle tepkili. Serkan Çalar'ın akrabası Mahmut Karalar, Avrupa'da yaşanan yabancı düşmanlığına dikkat çekerek olayın münferit bir adli vaka olarak ele alınamayacağını söyledi.



Lüksemburg'da ikamet ettiğini beyan eden 26 yaşındaki saldırgan, olaydan kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı. Zweibrücken Savcılığı, şüphelinin şu ana kadar ifade vermeyi reddettiğini ve sessizliğini koruduğunu açıkladı. Savcılık, onlarca tanığın ifadesiyle soruşturmayı derinleştiriyor.