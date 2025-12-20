PODCAST CANLI YAYIN

“Aliya 100 Yaşında” sergisi AKM’de açıldı

Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in 100. doğum yılı dolayısıyla İlim Yayma Vakfı tarafından hazırlanan “Aliya 100 Yaşında: Hayat, Fikir, Mücadele Sergisi” Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı. Açılışa katılan Bilal Erdoğan, İzzetbegoviç’in yalnızca Boşnak halkı için değil, tüm Müslümanlar için önemli bir fikir önderi olduğunu vurguladı.

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç 100. doğum yılı nedeniyle İlim Yayma Vakfı tarafından hazırlanan "Aliya 100 Yaşında: Hayat, Fikir, Mücadele Sergisi" düzenlenen törenle Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı. Serginin açılışına İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan katıldı. Sergide konuşan Erdoğan, "Bizim için Aliya İzzetbegoviç çok kıymetli. Sadece kardeş Boşnak halkının ilk cumhurbaşkanı, ilk komutanı ve kahramanı olması dolayısıyla değil; aynı zamanda Doğu ile Batı arasında yaşam mücadelesi veren bütün Müslümanlara ilham olan önemli bir fikir önderi olması itibarıyla. Onun için Aliya İzzetbegoviç'in 100'üncü doğum yılı vesilesiyle Aliya İzzetbegoviç Vakfı ile beraber hem Türkiye'de hem Bosna- Hersek'te çeşitli ortak çalışmalar geliştirmeye karar verdik. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Boşnak kardeşlerimizin her zaman destekçisi olacağız" dedi.


İzetbegoviç'in torunu Esma Zlatar, Bilal Erdoğan'a hediye takdim etti.

