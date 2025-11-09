Aile içi kavga faciayla bitti: Oğlunu vurarak öldürdü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen aile faciasında bir baba, tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Olay, akşam saatlerinde Kuyluş köyünde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan Hüseyin Çalık ile oğlu Önder Çalık (42) arasında kavga çıktı. Kavgada öfkesine hakim olamayan baba Hüseyin Çalık, belinden çıkardığı tabancayla oğluna ateş etti.