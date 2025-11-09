Aile içi kavga faciayla bitti: Oğlunu vurarak öldürdü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen aile faciasında bir baba, tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Olay, akşam saatlerinde Kuyluş köyünde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan Hüseyin Çalık ile oğlu Önder Çalık (42) arasında kavga çıktı. Kavgada öfkesine hakim olamayan baba Hüseyin Çalık, belinden çıkardığı tabancayla oğluna ateş etti.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan Önder Çalık, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çalık, ambulansla kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Baba Hüseyin Çalık, olayın ardından gözaltına alınırken, jandarma ekipleri cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.