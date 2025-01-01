Ahmed EşŞera: "Küresel savaşı önledik"

Suriye'de Esad rejimini deviren HTŞ'nin lideri Ahmed Eş-Şara, Al Arabiya'ya verdiği röportajda, şimdi Suriye ve Körfez'in 50 yıl sürecek bir güvence altına alındığını belirtti. Esed devrilmeden önce Filistin, Gazze Şeridi, Lübnan ve Yemen'e saldırılar düzenleyen İsrail'in Suriye'ye girmeyi planladığını ve İran'ın da ülkeye müdahale edeceğinin bilgisine ulaştıklarını söyleyen Şara, "Eğer biz Şam'ı ele geçirmeseydik, İsrail Suriye'ye saldıracak ve Türkiye ve İran'ın da içinde yer aldığı bir savaş çıkacaktı. İsrail'e karşı planları bozarak bölgesel bir savaşı önledik" sözlerini kaydetti.

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