ABD’nin Kuzey Kore hezimeti: Trump Usame bin Ladin’i öldüren SEAL Team’i gönderdi! Savaşın eşiğinden döndüler

ABD basını 2019'da yapılan gizli bir operasyonla çalkalanıyor. The New York Times'a göre ABD Başkanı Donald Trump 2019'da yapılan yüksek riskli nükleer görüşmeler sırasında Kuzey Kore 'ye elektronik dinleme cihazı yerleştirme planını onayladı.

ABD 'nin "en seçkin" birliği SEAL Team 6, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un 'un ekibi hakkında istihbarat elde etmek amacıyla gizemli ülkeye konuşlandırıldı.

Usame bin Ladin, Takvim Fotoğraf Arşivi

USAME BİN LADİN'İ ÖLDÜREN EKİP HEZİMETLE DÖNDÜ

Operasyonda üst düzey komandolar, mini denizaltılar ve devasa nükleer enerjili bir denizaltı yer alırken görev tamamen ters gitti. ABD hedefine ulaşamadı ve sonuç ise sadece Kuzey Koreli balıkçıların ölümü oldu.

Kuzey Kore'ye gönderilen ekibin 2011'de Usame bin Ladin'i bulup öldüren birlikten seçildiği ve en ufak bir hatanın felaketle sonuçlanabileceği konusunda sürekli uyarıldıkları için aylarca hazırlık yaptıkları belirtildi.