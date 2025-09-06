ABD’nin Kuzey Kore hezimeti: Trump Usame bin Ladin’i öldüren SEAL Team’i gönderdi! Savaşın eşiğinden döndüler
ABD’de dönemin başkanı Donald Trump’ın emriyle 2019’da casusluk için Kuzey Kore’ye giden “en seçkin birlik” SEAL Team’in skandalı gündem oldu. Trump’ın 2011’de Usame bin Ladin’i öldüren ekibi dinleme cihazı yerleştirmeleri için bir nükleer ve 22 küçük denizaltı ile Kuzey Kore’ye gönderdiği ortaya çıktı. Bugüne kadar saklanan operasyon ise iki ülkeyi savaşın eşiğine getiren bir hezimetle sonuçlandı. İşte Kuzey Kore operasyonunun tüm detayları…
ABD basını 2019'da yapılan gizli bir operasyonla çalkalanıyor. The New York Times'a göre ABD Başkanı Donald Trump 2019'da yapılan yüksek riskli nükleer görüşmeler sırasında Kuzey Kore'ye elektronik dinleme cihazı yerleştirme planını onayladı.
SEAL Team, Takvim Fotoğraf Arşivi
TRUMP "EN SEÇKİN" BİRLİĞİNİ GÖNDERDİ
ABD'nin "en seçkin" birliği SEAL Team 6, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un ekibi hakkında istihbarat elde etmek amacıyla gizemli ülkeye konuşlandırıldı.
Usame bin Ladin, Takvim Fotoğraf Arşivi
USAME BİN LADİN'İ ÖLDÜREN EKİP HEZİMETLE DÖNDÜ
Operasyonda üst düzey komandolar, mini denizaltılar ve devasa nükleer enerjili bir denizaltı yer alırken görev tamamen ters gitti. ABD hedefine ulaşamadı ve sonuç ise sadece Kuzey Koreli balıkçıların ölümü oldu.
Kuzey Kore'ye gönderilen ekibin 2011'de Usame bin Ladin'i bulup öldüren birlikten seçildiği ve en ufak bir hatanın felaketle sonuçlanabileceği konusunda sürekli uyarıldıkları için aylarca hazırlık yaptıkları belirtildi.
Trump ve Kim Jong Un, Takvim Fotoğraf Arşivi
"SAVAŞIN EŞİĞİNE GETİRİR" UYARISI
ABD ve İngiliz basını ise en küçük bir hatanın Trump ve Kim arasındaki nükleer müzakereleri mahvetmeye, Washington ve Pyongyang'ı çatışmanın eşiğine getirebileceğine dikkat çekti.
SEAL Team, Takvim Fotoğraf Arşivi
BİR NÜKLEER 22 KÜÇÜK DENİZALTI
The New York Times'a göre 2019'da bir kış gecesi, filo iki futbol sahasındaki nükleer enerjili bir denizaltı kullanarak Kuzey Kore açıklarına gitti ve göreve başladı. 22 mini denizaltıyla küçük bir SEAL ekibini iki saatte kayalık ve ıssız bir kıyıya ulaştırdılar.
Plana göre sekiz SEAL askeri bir hedefe doğru yüzecek, dinleme cihazını yerleştirecek ve daha sonra fark edilmeden denize geri dönecekti fakat ekip beklenmedik büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı.
SEAL Team, Takvim Fotoğraf Arşivi
BİR ANDA YAKLAŞAN GEMİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Dün ortaya çıkan haberlere göre, SEAL 6 birlikleri yaklaşan bir gemiyle karşılaştı. Kuzey Kore teknesi karanlıktan belirdi; gövdenin ön kısmındaki fenerler suyun üzerini aydınlattı. Tekneden gelen konuşma sesleri duyuldu ve yolculardan birinin suya atladığı bildirildi.
Tim, fark edildikleri korkusuyla neredeyse tereddüt etmeden ateş açmaya karar verdi. Teknedeki herkes saniyeler içinde öldü. Yakalandıklarını düşünen SEAL askerleri hızla denize geri çekildi.
Göreve aşina olan yetkililer, SEAL'lerin cesetleri gemiden çıkarıp akciğerlerini delerek deniz yüzeyine batmalarını ve bir daha asla bulunamamalarını sağladıklarını söyledi.
Trump ve Kim Jong Un, Takvim Fotoğraf Arşivi
ABD KUZEY KORELİ SİVİLLERİ VURDU
Operasyon hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, ölen kişilerin kabuklu deniz ürünleri aramak için dalış yapan siviller olduğunu iddia etti.
Dinleme cihazı hiçbir zaman yerleştirilmedi ve ekip ABD'ye döndü. Operasyon ne ABD ne de Kuzey Kore tarafından hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı ve detaylar bugüne kadar gizli tutuldu. New York Times, görevin Trump yönetiminden isimlerle yapılan görüşmelere dayanarak bildirildiğini belirtti.