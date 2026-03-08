RUSYA İDDİALARINA YALANLAMA

Repkon'un yaptığı açıklamada sadece İsrail iddialarına değil, şirketin Rusya'ya satış yaptığı yönündeki söylentilere de cevap verildi. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten şirket, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daha önce Repkon'u Ukrayna'ya destek sağlayan savunma tedarik zincirinin bir parçası olarak gösterdiğini hatırlattı. Bu durumun, Repkon'un Rusya ile herhangi bir ticari ilişkisi olmadığını açıkça ortaya koyduğu ifade edildi.

Repkon

YUNAN MEDYASININ 'TRUVA ATI' İTHAMINA KARŞILIK

Repkon Holding'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Son dönemde ulusal ve uluslararası basında Repkon Grubu hakkında yayımlanan bazı haberler incelendiğinde, farklı ülkelerde ve mecralarda benzer ifadelerle oluşturulan ortak bir anlatı üzerinden şirketimizi hedef alan bir iletişim kampanyası yürütüldüğü görülmektedir. Bu yayınların bir kısmının doğruluğu teyit edilmemiş iddialara dayandığı ve Repkon hakkında yanıltıcı bir algı oluşturmayı amaçladığı anlaşılmaktadır.

Repkon, mühendislik kabiliyeti ve teknoloji geliştirme kapasitesi sayesinde uluslararası savunma sanayii projelerinde yer edinmiş ve küresel ölçekte faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirketimizin farklı ülkelerde yürüttüğü projeler ve uluslararası iş birlikleri, son dönemde bazı çevreler tarafından çeşitli tartışmaların konusu hâline getirilmektedir.

Nitekim Yunanistan merkezli Europost gazetesinde yayımlanan bir yazıda Repkon doğrudan hedef alınmış ve şirket için 'Türk Truva Atı' ifadesi kullanılmıştır. Söz konusu yazıda Repkon'un uluslararası savunma sanayii ekosistemindeki faaliyetleri stratejik bir tehdit gibi sunulmuştur.

Benzer şekilde bazı yayınlarda Repkon'un Rusya'ya satış yaptığı yönünde iddialar gündeme getirilmiştir. Ancak bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Nitekim Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamalarında Repkon'un Ukrayna'ya destek sağlayan savunma tedarik zincirinin parçası olarak gösterilmesi, şirketin Rusya ile ticari bir ilişki içinde olmadığını açık biçimde ortaya koymaktadır.

Öte yandan ABD'de alınan bir mühimmat tedarik kararı üzerinden yapılan bazı haberlerde de Repkon'un doğrudan satış gerçekleştirdiği veya sürecin karar vericisi olduğu yönünde bir izlenim oluşturulmuştur. Oysa söz konusu süreçte Repkon'un herhangi bir talebi, kararı veya satış işlemi bulunmamaktadır.

Uluslararası basında yer alan bu tür içeriklerin bazı yerli medya kuruluşları tarafından sorgulanmadan tekrar edilmesi ve şirketimizin doğrudan hedef gösterilmesi kabul edilemez bir durumdur. Doğruluğu teyit edilmemiş iddialarla şirketimizi ve çalışanlarımızı hedef alan yayınlar yalnızca kurumumuzun itibarına zarar vermektedir.

Repkon Grubu, gerçek dışı iddialar içeren ve şirketimizin itibarını zedeleyen yayınları yakından takip etmekte olup gerekli hukuki adımları atma hakkını saklı tutmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Repkon Holding Yönetim Kurulu"