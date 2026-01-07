ABD’nin 14,3 trilyon dolarlık operasyonu için şirketler hazır

Venezuela lideri Maduro operasyonu, Amerikan tarihine yeni bir kara leke oldu. Yıllar önce Saddam'ı kimyasal silahla suçlayıp ülkeyi işgal eden ABD'nin bu yalanı kısa sürede ortaya çıkmıştı. Maduro'yu da uyuşturucu ile suçlayan ABD'yi, kendi adalet bakanlığı dün yalanladı. ABD Adalet Bakanlığı, Güneş Karteli diye bir suç örgütünün olmadığı ve liste dışına alındığını açıkladı. Aynı saatlerde ise Beyaz Saray'da büyük bir görüşmenin detayları hazırlanıyordu. ABD Başkanı Trump, Exxon Mobil CEO'su Darren Woods, ConocoPhillips CEO'su Ryan Lance ve Chevron CEO'su Michael Wirth ile yapacağı toplantıda Venezuela petrolünün nasıl yağmalanacağını konuşacak.

48 SAAT İÇİNDE...

Toplantının 48 saat içinde yapılması beklenirken, varil başına yaklaşık 60,7 dolar olan mevcut Brent ham petrol fiyatıyla Venezuela'nın petrol rezervlerinin değeri yaklaşık 18,3 trilyon dolar olduğu New York Times gazetesinin manşetlerine çıktı. Trump'ın CEO'lara petrolün nasıl dağıtılacağı konusunda yeni rollerini anlatacak.

ŞOK SUÇLAMA

Maduro hakkında, uyuşturucu ithalatına ek olarak "ABD'ye karşı" makineli tüfek, 200 adet mermi, şok tabancası, tahrip edici cihaz bulundurma suçlaması da yer aldı. Bu silahların, kaçakçılık faaliyetlerini güvence altına almak için kullanıldığı öne sürüldü. Bu arada Maduro'yu savunacak avukat da belli oldu. WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ı temsil eden ve 2024 yılında Assange'ın İngiltere'deki cezaevinden tahliyesine giden süreçte önemli rol oynayan Barry Pollack, Maduro'ya iftiralar atıldığını açıkladı.



BEN KRALIM

ABD Başkanı Trump, kendini yine kral ilan etti. "Maduro benim dansımı taklit etti. Venezuela operasyonu inanılmazdı. Dünyada en çok korkulan en güçlü orduya sahibiz. Bizle kimse başa çıkamaz. Kimsede bizimki gibi silahlar yok. Ben kralım" dedi.