ABD'li görevliler 5 yaşında ağır hasta olan bir çocuğu gözaltına aldı!

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin Minnesota eyaletindeki operasyonu isyanı daha da büyüttü. Anaokulundan evine dönen 5 yaşındaki Liam Conejo Ramos, babasıyla birlikte federal ajanlar tarafından gözaltına alınarak Teksas'taki bir tutukevine nakledildi. Olay, bölgedeki göçmenler ve okul yönetiminden büyük tepki topladı.

Minneapolis'te üç çocuk annesi Renee Nicole Good, ICE ajanları tarafından vurularak öldürüldü. Olay sonrası ülkenin birçok kentinde gösteriler başladı.

AJANLAR YOLDAN ÇIKTI

Columbia Heights Devlet Okulları Müfettişi Zena Stenvik'in açıklamasına göre, federal ajanlar ailenin bahçesinde bekleyen çalışır haldeki araçtan Liam'ı aldı. 5 yaşındaki bir çocuğu resmen yem olarak kullanarak içeride başkalarının olup olmadığını anlamaya çalıştılar" dedi. Bu arada gözaltında yaşları 5-12 arasında çocukların olduğu ve çoğunluğunun yetersiz beslenme nedeniyle hastalandıkları belirtildi.

EYLEMLERE DESTEK ARTIYOR

Minneapolis merkezli olay, yalnızca birgüvenlik tartışmasını değil, federal göçuygulamalarının kent yaşamı üzerindeki etkisini veWashington ile Demokrat yönetimlerin başını çektiğiyerel yönetimler arasındaki derin çatlağı da görünür kıldı.ICE karşıtı eylemler adalet ve hesap verebilirlik talebietrafında şekillenirken, diğer yandan federal hükümetinyetki alanı, şiddet kullanımına isyana dönüştü.