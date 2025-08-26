ABD'li Büyükelçi Barrack'tan gazetecilere skandal sözler: Hayvani davranmanyın

PODCAST CANLI YAYIN

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, basın toplantısında gazetecilere skandal ifadeler kullandı. Barrack, "Bu, kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda, biz ayrılırız" dedi. Lübnanlı Gazeteciler Sendikası ise bu Barrack’ın basın mensuplarına yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan sendikanın açıklamasında, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yönelttiği esnada sesin yükselmesi üzerine Barrack'ın, "Bu, kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda, biz ayrılırız." ifadelerine tepki gösterildi.

Barrack'ın gazetecilere hakaret ettiği ve sözlerinin kınandığı belirtilen açıklamada, Barrack'tan açık bir şekilde özür dilemesi talep edildi ve aksi halde kendisinin "boykot edileceği" kaydedildi.

Açıklamada, "Bir kez daha Lübnan medyası, en hafif tabirle nezaket ve diplomasi kurallarının dışında kalan bir muameleye maruz kaldı. Daha da üzücü olan ise bunun, bilindiği üzere diplomatik bir görev üstlenen büyük bir devletin temsilcisi tarafından yapılmış olmasıdır." ifadesi kullanıldı.

"Basın mensuplarının davranışları için Barrack'ın 'hayvani' nitelemesini kullanmasının şaşkınlıkla karşılandığı" belirtilen açıklamada, bu sözlerin "kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

Gazeteciler Sendikasının açıklamasında Barrack'tan, medya camiasından açık bir özür açıklaması yayımlaması istendi.

NNA ayrıca konuyla ilgili Enformasyon Bakanı Paul Markus'un ofisinden yapılan yazılı açıklamaya yer verdi.

Bakan Markus'un gelişmeleri yurt dışından takip ettiği belirtilen açıklamada, Barrack'ın Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın mensuplarına yönelik sözlerini üzüntüyle karşıladığı bildirildi.

Açıklamada, Bakanlığın her bir gazetecinin onuruna ve statüsüne son derece önem verdiği ifade edildi.

Lübnanlı eski Bakan Ziyad Makari de sosyal meyda hesabından konuya ilişkin yorumda bulunarak, Barrack'ın sözlerini reddettiğini ve kınadığını kaydetti.

Makari paylaşımında "Bilinmeyenler için hatırlatalım; gazetecilik bir anı kaydetmek, olayı belgelemek ve toplumun dili olmaktır, kaos değildir." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?
Barrack, basın toplantısı sırasında gazetecilere hitaben, "Bekleyin, bekleyin, bir an için sesiz olun. size bir şey söylemek istiyorum. Bunun kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda, biz gideriz. Sizden çok rica ediyorum. Neler oluyor bilmek istiyor musunuz? Medeni davranın, kibar ve hoşgörülü davranın çünkü bölgede yaşananların sorunu bu. Morgan (Ortagus) ve benim burada bu deliliğe katlanmamızın ekonomik olarak faydalı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Sizin nezaketiniz, ilginiz ve düşünceli sorularınız doğrultusunda size yanıtlar vereceğiz. Eğer çalışmayı bu şekilde sürdürmek istemiyorsanız, gideriz." ifadelerini kullanmıştı.

