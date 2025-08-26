Barrack'ın gazetecilere hakaret ettiği ve sözlerinin kınandığı belirtilen açıklamada, Barrack'tan açık bir şekilde özür dilemesi talep edildi ve aksi halde kendisinin "boykot edileceği" kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan sendikanın açıklamasında, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yönelttiği esnada sesin yükselmesi üzerine Barrack'ın, "Bu, kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda, biz ayrılırız." ifadelerine tepki gösterildi.

ABD'li Büyükelçi Barrack'tan gazetecilere skandal sözler: Hayvani davranmanyın (AA)

Açıklamada, "Bir kez daha Lübnan medyası, en hafif tabirle nezaket ve diplomasi kurallarının dışında kalan bir muameleye maruz kaldı. Daha da üzücü olan ise bunun, bilindiği üzere diplomatik bir görev üstlenen büyük bir devletin temsilcisi tarafından yapılmış olmasıdır." ifadesi kullanıldı.

"Basın mensuplarının davranışları için Barrack'ın 'hayvani' nitelemesini kullanmasının şaşkınlıkla karşılandığı" belirtilen açıklamada, bu sözlerin "kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

Gazeteciler Sendikasının açıklamasında Barrack'tan, medya camiasından açık bir özür açıklaması yayımlaması istendi.