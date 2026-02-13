ABD–İran hattında tansiyon yükseliyor: Trump ikinci uçak gemisini gönderdi

Fox News'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı askeri harekât başlatıp başlatmama konusunda değerlendirmelerde bulunduğu bir dönemde, USS Gerald R. Ford uçak gemisine Karayip Denizi'nden Orta Doğu'ya intikal etme emri verildiği belirtildi. Söz konusu geminin, bölgeye gönderilecek ikinci uçak gemisi olacağı kaydedildi.

CBS News'e konuşan üç ABD'li yetkili de USS Gerald R. Ford ve ona eşlik eden savaş gemilerinin Karayipler'den Orta Doğu'ya doğru yola çıkmasının beklendiğini ifade etti.

ABC News ise uçak gemisi ve destek unsurlarının mürettebatına perşembe günü yeni görevlendirme hakkında bilgilendirme yapıldığını aktardı.

ABD, iki haftadan uzun bir süre önce USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile üç güdümlü füze destroyerini Orta Doğu'ya konuşlandırmıştı. Yeni sevkiyat kararı, Washington'ın bölgedeki askeri caydırıcılığını artırma adımı olarak değerlendiriliyor.