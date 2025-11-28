PODCAST CANLI YAYIN

AB’den 16 yaş altına sosyal medya yasağı çağrısı

Avrupa Birliği, 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirilmesi çağrısında bulundu. Avrupa Parlamentosu’nun Strazburg’da yaptığı oylamada öneri 483 “evet” oyuyla kabul edilirken, üyeler sosyal medya platformlarının gençlerin ruh sağlığı ve çevrim içi davranışları üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

AB’den 16 yaş altına sosyal medya yasağı çağrısı

Avrupa Birliği (AB), 16 yaş altına sosyal medya yasağı çağrısı yaptı. Avrupa Parlamentosu (AP), çarşamba günü öneriyi kabul etti. AP üyeleri, bu platformların gençlerin zihinsel sağlığı ve çevrim içi tartışmalar üzerindeki olumsuz etkilerini değerlendiriyor.Strazburg'da yapılan bağlayıcı olmayan önerge 483 "evet" oyuyla kabul edildi.

