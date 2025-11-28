AB’den 16 yaş altına sosyal medya yasağı çağrısı

Avrupa Birliği (AB), 16 yaş altına sosyal medya yasağı çağrısı yaptı. Avrupa Parlamentosu (AP), çarşamba günü öneriyi kabul etti. AP üyeleri, bu platformların gençlerin zihinsel sağlığı ve çevrim içi tartışmalar üzerindeki olumsuz etkilerini değerlendiriyor.Strazburg'da yapılan bağlayıcı olmayan önerge 483 "evet" oyuyla kabul edildi.