AB’den 16 yaş altına sosyal medya yasağı çağrısı
Avrupa Birliği, 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirilmesi çağrısında bulundu. Avrupa Parlamentosu’nun Strazburg’da yaptığı oylamada öneri 483 “evet” oyuyla kabul edilirken, üyeler sosyal medya platformlarının gençlerin ruh sağlığı ve çevrim içi davranışları üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.
