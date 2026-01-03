ABD'den "Venezuela'da asıl hedef petrol" itirafı: Şirketlerimiz için bayram olacak
ABD Kongre Üyesi Maria Elvira Salazar, katıldığı bir televizyon programında Washington yönetiminin Venezuela'daki hedefinin petrol olduğunu itiraf etti. Venezuela'da bulunan petrol yatakları olduğunu söyleyen Salazar, "Venezuela, Amerikan petrol şirketleri için bir şölen olacak. 1 trilyon dolarlık ekonomik aktivite var. Amerikan şirketleri girip alabilir." dedi.
ABD'de yayın yapan Fox News kanalına konuk olan ABD Kongre Üyesi Maria Elvira Salazar, Washington yönetiminin Venezuela'daki hedefinin petrol olduğunu itiraf etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyonun "son derece başarılı" olduğunu belirtti. New York Times'a konuşan Trump, operasyonun başarısının iyi bir planlama ve sahadaki askeri unsurlar sayesinde sağlandığını savundu.
Trump, "Çok iyi bir planlama vardı, çok güçlü ve çok yetkin askerler görev aldı. Açıkçası son derece başarılı bir operasyondu." ifadelerini kullandı. Operasyon için ABD Kongresinden yetki alıp almadığı ve Venezuela'ya ilişkin bundan sonraki adımların ne olacağına ilişkin sorulara ise Trump, bu konuları Mar-a-Lago'da düzenleyeceği basın toplantısında konuşacağını söyledi.
Trump da Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.
AMERİKAN ŞİRKETLERİ İÇİN ŞÖLEN
ABD'nin asıl hedefinin Venezuela'da bulunan petrol yatakları olduğunu söyleyen Salazar, "Venezuela, Amerikan petrol şirketleri için bir şölen olacak. 1 trilyon dolarlık ekonomik aktivite var. Amerikan şirketleri girip alabilir." diye konuştu.
Salazar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bence Maduro bir Fidel Castro değil, Maduro cesur bir çocuk değil. Artık o terörist listesinde olduğunu anladığına ve hava trafiği kapatıldığına göre… İçeri dalmak üzere olduğumuzu anlıyor. Son 25 yıldır düşmanımız olduğunu anlıyor. Neden girmemiz gerektiğini anlamayan Amerikalılar için, üç sebep var. Venezuela Amerikan petrol şirketleri için bir bayram olacak. Çünkü 1 trilyon dolardan fazla ekonomik hareket yaratacak. Amerikan şirketleri oradaki petrol borularını, platformlarını... Ve Venezuela petrolü ile alakalı her sorunu çözebilir."