ABD'den "Venezuela'da asıl hedef petrol" itirafı: Şirketlerimiz için bayram olacak

ABD Başkanı Donald Trump , Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyonun "son derece başarılı" olduğunu belirtti. New York Times'a konuşan Trump, operasyonun başarısının iyi bir planlama ve sahadaki askeri unsurlar sayesinde sağlandığını savundu.

ABD'de yayın yapan Fox News kanalına konuk olan ABD Kongre Üyesi Maria Elvira Salazar, Washington yönetiminin Venezuela 'daki hedefinin petrol olduğunu itiraf etti.

ABD Başkanı Trump (AFP)

Trump, "Çok iyi bir planlama vardı, çok güçlü ve çok yetkin askerler görev aldı. Açıkçası son derece başarılı bir operasyondu." ifadelerini kullandı. Operasyon için ABD Kongresinden yetki alıp almadığı ve Venezuela'ya ilişkin bundan sonraki adımların ne olacağına ilişkin sorulara ise Trump, bu konuları Mar-a-Lago'da düzenleyeceği basın toplantısında konuşacağını söyledi.

Trump da Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.