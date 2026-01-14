ABD'den Tahran'a ekonomik operasyon başladı! Askeri seçenek masada

ABD Venezuela operasyonunda sonra İran ve Grönland için hazırlıklara başladı. ABD eski dışişleri Bakanı Pompeo'nun, "Tahran'daki gösterilerde Mossad ajanları" devrede açıklamasından sonra operasyonel gerekçeler de ard arda açıklandı. ABD Başkanı Trump, "askeri seçenek masada" derken, Gazze konusunda soykırıma ortak olan Avrupa Birliği İran konusunda hiç vakit kaybetmedi.

YENİ YAPTIRIMLAR VAR

Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu Kaja Kallas, İran'da yaklaşık iki hafta önce başlayan protestolara yönelik sert müdahalelerin ardından Tahran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı. Önce ekonomik ambargo, ardından ABD'nin askeri operasyonuna tam destek. Avrupa Birliği'ne uyü ülkelerin, Beyaz Saray'ı arayarak destek mesajları verdikleri iddia edildi.

NOTLAR

ABD, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulunuldu.

ABD ise olayları kaşımaya devam ediyor, Batı medyası da İran'a dair en karamsar tabloyu çiziyor.

İSRAIL bilinçli sessizliğe gömüldü, Netanyahu bakanlara "Konuşmayın" mesajı verdi, çünkü İran halkının İsrail'e karşı birleşmesini istemiyor.

BATI medyası: İran'da protestoların bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 646'ya çıktı, gözaltılar 10 bini aştı...

İRAN'DAKI kapsamlı internet kesintisi, bu kez Starlink uydu bağlantısını da hedef aldı. Yerel kaynaklara göre, Rusya'dan temin edilen askerî karıştırıcılar kullanılarak uydu interneti bastırılıyor.

İRAN istihbarat teşkilatı: Bazı evlerde ABD yapımı silahlar ve patlayıcıları cihazlar bulduk.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de yurt dışından protestoculara emirler veren ses kayıtlarına ulaştıklarını belirtmişti.