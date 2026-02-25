ABD'den skandal karar: İşgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail konsolosluğu

Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve BAE dahil 10'dan fazla ülke, Huckabee'nin Tevrat'a dayalı Büyük İsrail görüşünü savunan ifadelerini tehlikeli ve kışkırtıcı olarak nitelendirdi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee kendisini 'Hristiyan Siyonist' olarak tanımlıyor ve işgal altındaki bölgelerdeki Yahudi yerleşim birimlerini sıklıkla ziyaret ediyor.

İsrail'in Haaretz gazetesi, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin Yahudi yerleşim birimlerinde ilk kez bu türden hizmet vereceğini bildirdi.

ABD Büyükelçiliği önümüzdeki iki ay içinde Kudüs güneyindeki Beitar Illit yerleşim biriminde de konsolosluk saha ziyareti yapacak.

İsrail'in Haaretz gazetesinin konuya ilişkin haberinde, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin Yahudi yerleşim birimlerinde ilk kez bu türden bir hizmeti vereceği ifade edildi.

Gelecek iki ay içerisinde Kudüs'ün güneyindeki Beitar Illit adlı yerleşim biriminde de ABD konsolosluk yetkililerinin "saha ziyareti yapacağı" aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin "tüm vatandaşlarına ulaşmak" amacıyla böyle bir faaliyetin yürütüleceği ifadelerine yer verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria

ABD'Lİ BÜYÜKELÇİ BATI ŞERİA VE KUDÜS'TEN AYRILMIYOR

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin kendisini"Hristiyan Siyonist"olarak tanımlaması hatırlatılarak, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimlerini "farklı sebeplerle sıklıkla ziyaret ettiği" kaydedildi.

Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savunmuştu.

Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede"İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğunu" iddia eden Huckabee, "Hepsini alsalardı iyi olurdu."demişti.

Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülke ise yayımladıkları ortak açıklamada, Huckabee'nin ifadelerini "tehlikeli ve kışkırtıcı" olarak nitelendirmişti.