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ABD'de Trump dönemi! Üç ayrı baloda gövde gösterisi yaptı

Başkan Donald Trump, yemin töreni sonrası 100’ün üzerinde kararname imzaladı. Biden’ın 78 kararnamesini adeta çöpe attı. Gece boyunca üç ayrı baloda, gövde gösterisi yaptı: Amerika’yı yeniden büyük yap...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025
ABD’de Trump dönemi! Üç ayrı baloda gövde gösterisi yaptı

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    ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yemin etti. Bayaz Saray'a ikinci kez gitti. 100'ün üzerindeki kararnameyi imzalayıp hayata geçirdi. Bunların arasında göçmenler, vergi kanunları, kongre binası baskınına katılanların affedilmesi, Meksika sınırına asker yığılması, sınırdışı gibi kararların olduğu öğrenildi. Trump tüm bu kanunlar ve alınan kararların Make America Great Again (MAGA) (ABD'yi yeniden büyük yap) çerçevesinde hayata geçirildiğini bildirdi. Ardından gece boyunca üç büyük balo düzenlendi. Başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump, Başkomutan balosunda boy gösterdi. Uzun uzun dans etti. Ardından Liberty Balosu'na, daha sonra Starlight Balosu'na geçti. Burada yaptığı konuşmada, "Büyük bir desteğe sahip olduğumuz için üç kişiye ihtiyacımız vardı" dedi. First lady, 2017'deki açılış elbisesini de tasarlayan tasarımcı Hervé Pierre tarafından özel olarak tasarlanan, beyaz ve siyah uzun bacaklı bir elbise giydi. Trump çiftine ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi Usha eşlik etti.

    PUTİN'E ÇAĞRI
    Trump, Rusya- Ukrayna savaşına da değindi. Yakında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini belirtti: Rusya'nın gerçekten başının dertte. Putin Rusya'yı mahvetti. Bence o savaşı bitirse çok iyi olur...

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