ABD’de skandal belgeler yayımlandı: Epstein dosyalarında Chomsky ve ünlü isimler var!

ABD'LI milletvekilleri, sapık milyarder Jeffrey Epstein hakkında 20 bin sayfadan fazla belge yayımladı. Belgelerin bazılarında, eski prens ve Kral Charles'ın kardeşi Andrew, Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve medya, siyaset ve eğlence dünyasından isimler dikkat çekti. Dosyalardaki mail bağlantılarında aralarında ABD'li dil bilimci ve düşünür Noam Chomsky'nin de yer aldığı görüldü. Chomsky'nin Epstein'la bağlantısı olduğu ve adaya gittiği belirtildi.

