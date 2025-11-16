ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

ABD'nin New Jersey eyaleti silahlı saldırı ile sarsıldı. Newark kentinde gerçekleştirilen saldırıda en az 4 kişinin öldüğü ve kurbanlardan birinin çocuk olduğu bildirildi.

Yetkililer, faillerin kimlikleri ve olayı gerçekleştirme nedenleri hakkında hakkında henüz bir resmi açıklamada bulunmadı.

Saldırının ardından güvenlik görevlileri olay yeri intikal ederek bölgeyi güvenlik çemberi altına aldı.

ABD'de silahlı saldırı

Olay yeri (DHA)

CBS News haberine göre, cumartesi günü New Jersey eyaletine bağlı Newark kentinde meydana gelen silahlı saldırı hakkında yapılan açıklamalar şu şekilde:

Essex İlçe Savcılığı, Newark polis memurlarının saat 19.00 sularında Wainwright Caddesi yakınlarındaki Chancellor Bulvarı'na bir silahlı saldırı ihbarı üzerine gönderildiğini söyledi.

En az iki kurban 10 yaşında bir erkek çocuk ve 21 yaşında bir kadın Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı ve her ikisinin de hayatını kaybettiği açıklandı. İsimleri henüz açıklanmadı.

Savcılık, 11 yaşında bir erkek çocuk, 19 yaşında bir erkek ve 60 yaşında bir erkek olmak üzere üç mağdurun daha yaralandığını bildirdi. Üçünün de durumunun stabil olduğu bildirildi. Yaralanmalarının nedeni ve ciddiyeti henüz bilinmiyor.

Güvenlik görevlileri olay yerinde inceleme yapıyor (DHA)

Vali Phil Murphy, X hesabında yaptığı paylaşımda saldırıyla ilgili son gelişmeleri öğrendiğini belirterek, "Lütfen kurbanlar ve aileleri için dua edin" dedi.

Bölgede çalışan bir adam, "Bir baba olarak kendimi kötü ve üzgün hissediyorum. Böyle haberler duymak istemiyorum." dedi.

İnceleme sırasında (DHA)

Savcılık, soruşturmanın aktif ve devam ettiğini, şu an için daha fazla bilgiye ulaşılamadığını bildirdi.