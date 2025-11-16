PODCAST CANLI YAYIN

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Newark kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Kurbanlar arasında 10 yaşında çocuk olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

ABD'nin New Jersey eyaleti silahlı saldırı ile sarsıldı. Newark kentinde gerçekleştirilen saldırıda en az 4 kişinin öldüğü ve kurbanlardan birinin çocuk olduğu bildirildi.

Yetkililer, faillerin kimlikleri ve olayı gerçekleştirme nedenleri hakkında hakkında henüz bir resmi açıklamada bulunmadı.

Saldırının ardından güvenlik görevlileri olay yeri intikal ederek bölgeyi güvenlik çemberi altına aldı.

ABD'de silahlı saldırı

Olay yeri (DHA)Olay yeri (DHA)

CBS News haberine göre, cumartesi günü New Jersey eyaletine bağlı Newark kentinde meydana gelen silahlı saldırı hakkında yapılan açıklamalar şu şekilde:

Essex İlçe Savcılığı, Newark polis memurlarının saat 19.00 sularında Wainwright Caddesi yakınlarındaki Chancellor Bulvarı'na bir silahlı saldırı ihbarı üzerine gönderildiğini söyledi.

En az iki kurban 10 yaşında bir erkek çocuk ve 21 yaşında bir kadın Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı ve her ikisinin de hayatını kaybettiği açıklandı. İsimleri henüz açıklanmadı.

Savcılık, 11 yaşında bir erkek çocuk, 19 yaşında bir erkek ve 60 yaşında bir erkek olmak üzere üç mağdurun daha yaralandığını bildirdi. Üçünün de durumunun stabil olduğu bildirildi. Yaralanmalarının nedeni ve ciddiyeti henüz bilinmiyor.

Güvenlik görevlileri olay yerinde inceleme yapıyor (DHA)Güvenlik görevlileri olay yerinde inceleme yapıyor (DHA)

Vali Phil Murphy, X hesabında yaptığı paylaşımda saldırıyla ilgili son gelişmeleri öğrendiğini belirterek, "Lütfen kurbanlar ve aileleri için dua edin" dedi.

Bölgede çalışan bir adam, "Bir baba olarak kendimi kötü ve üzgün hissediyorum. Böyle haberler duymak istemiyorum." dedi.

İnceleme sırasında (DHA)İnceleme sırasında (DHA)

Savcılık, soruşturmanın aktif ve devam ettiğini, şu an için daha fazla bilgiye ulaşılamadığını bildirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM'de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?
Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak
Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan açıkladı: "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Biri dünya devinden iki yıldız daha listede
İmamoğlu’nun 50 milyon dolarlık villa vurgunu! Sarıyer’deki 3 lüks köşk iddianamede ortaya saçıldı!
Milli takıma play-off dopingi! O isme şok yorum: "Yorgun ve gergin"
350 bininci yuva da tamam! Başkan Erdoğan: "Biz lafla değil eserle konuşuyoruz"
Ortaköy faciasında şok gelişme: 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı | Otel mühürlendi
Filistin'de Sare Bayramı bahanesiyle kuşatma: İsrail ordusu mahalleleri kapattı
Çılgın Türkler play-off'ta! Türkiye - Bulgaristan: 2-0 | MAÇ SONUCU
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Bir işçiden acı haber geldi
Kiracıyım diyen Ali Mahir Başarır’ın çelişkili sözleri sosyal medyada patladı
"Eko"sistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İş adamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!
Anne Çiğdem Böcek ve ailesi o gün neler yedi? Ölmeden önceki ifadesinde tek tek anlatmış
ABD sessiz sedası nükleer bomba test etti! İran ve Rusya’da B61-12 paniği
Başkan Erdoğan'dan şehidin babasına taziye telefonu! "Başımız sağ olsun Allah sabırlar versin"
Sındırgı'da peş peşe depremler! Yüzey kırığı ilk kez görüntülendi
13 yaşındaki oğlu babasının kıyafetiyle katıldı! Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
İsrail’de Suriye paniği! Şara’nın Beyaz Saray ziyaretinden sonra patlak verdi