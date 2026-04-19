CANLI YAYIN
Geri

ABD'de silahlı saldırı: En az 8 çocuk öldürüldü

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı Shreveport şehrinde bir aile içi anlaşmazlık sonucu düzenlenen silahlı saldırıda, yaşları 1 ile 14 arasında değişen 8 çocuk hayatını kaybetti, 2 kadın ise yaralandı. Olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan, polis takibi sonucunda vurularak etkisiz hale getirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • ABD'nin Louisiana eyaletinin Shreveport şehrinde aile içi anlaşmazlık nedeniyle gerçekleşen silahlı saldırıda 1 ila 14 yaş arası 8 çocuk hayatını kaybetti.
  • Saldırıda 2 kadın yaralandı ve yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
  • Silahlı saldırı aynı bölgede 3 ayrı sokakta gerçekleşti ve olay yerel saatle 06.00 sularında meydana geldi.
  • Saldırgan olay yerinden bir araçla kaçmaya çalışırken polis tarafından takip edildi ve Bossier Parish yerleşkesinde vurularak etkisiz hale getirildi.
  • Shreveport Polis Departmanı olaya aile içi anlaşmazlık şikayetiyle intikal etti.

ABD'nin Louisiana eyaletindeki aile içi anlaşmazlıkla başladığı öne sürülen silahlı saldırıda, 8 çocuğun hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Eyaletin Shreveport şehrinde meydana gelen olay, yerel saatle 06.00 sularında gerçekleşti.

Shreveport Polis Departmanı, aile içi anlaşmazlık şikayetiyle intikal ettiği yerleşim bölgesinde, 10 kişinin silahlı saldırıya uğradığını, bunlardan 8'inin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda, 2 kadının yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Hayatını kaybedenlerin 1 ila 14 yaş arasındaki çocuklardan oluştuğunu belirten polis yetkilileri, silahlı saldırının aynı bölgede 3 ayrı sokakta gerçekleştiğini kaydetti. Yetkililer, bir araca el koyarak olay yerinden kaçmaya çalışan saldırganın, takip sonucu Bossier Parish yerleşkesinde vurularak etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler