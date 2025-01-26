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ABD'de öldüren antibiyotik alarmı!

Milyonlarca kişinin aldığı Bactrim’den hayatını kaybedenler oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ocak 2025
ABD’de öldüren antibiyotik alarmı!

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    Doktorlar, milyonlarca kişi tarafından kullanılan ve çok sayıda ölüme ve aşırı reaksiyona yol açan yaygın bir antibiyotik konusunda alarma geçti. Her yıl yaklaşık 3 milyon Amerikalı tarafından kullanılan Bactrim, genellikle kulak, göğüs ve mide enfeksiyonları ile idrar yolu enfeksiyonları gibi çeşitli bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır.

    AKCİĞER YETMEZLİĞİ
    Teksaslı 12 yaşındaki Emmie Bellucci ölümle pençeleşiyor. Doktorlar ilacın genç hastalarda bağışıklık tepkisini tetikleyerek solunum yetmezliğine yol açtığını belirtiyor.

    2021'deki raporda yer alan hastaların üçte biri hayatını kaybederken, yüzde 20'sine akciğer nakli yapılması gerekti. İnceleme sonucunda FDA, Bactrim'e 'şiddetli akciğer yan etkileri' ifadesini içeren bir uyarı etiketi eklemeye karar verdi. Bactrim'i raflardan kaldıran ilk eyalet Alabama oldu.

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