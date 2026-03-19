Orta Doğu vampiri İsrail, kana doymuyor. ABD'yi yalanlarla ikna ederek İran'a savaş açan İsrail, zor durumda. Çünkü ABD içinde İsrail'e tepki sürekli artıyor. İsrail'in bölgedeki katliamları ABD'yi savaşa sürüklediği ve ülke çıkarlarını geri plana attığı yönündeki görüşler Washington'da dillendiriliyor: Bernie Sanders (ABD Vermont Senatörü): ABD, çocukları öldüren İsrail'e destek veriyor. Kabul etmiyorum. Alexandria Ocasio- Cortez (ABD Temsilciler Meclisi Üyesi): İsrail'e koşulsuz destek politikası, ABD'yi bu krizin parçası haline getirdi. Elizabeth Warren (ABD Massachusetts Senatörü): ABD, uluslararası hukuğu tanımayan İsrail'e destek veriyor.

Jamaal Bowman (ABD Temsilciler Meclisi Üyesi): Çocukların öldüğü bir yerde koşulsuz destek savunulamaz. John J. Mearsheimer (Chicago Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü): ABD dış politikası İsrail yanlısı yapıların etkisiyle şekilleniyor. Bunu kabul etmek istemiyorum. Stephen M. Walt (Harvard Üniversitesi Profesörü): Washington'un İsrail politikası stratejik değil, siyasi baskılarla belirleniyor.. İsrail'e artık dur demeliyiz. Tucker Carlson (Gazeteci): ABD neden başka bir ülkenin savaşlarını sorgusuz destekliyor? Glenn Greenwald (Gazeteci ve Yazar): Medya İsrail konusunda eleştirel sesleri bastırıyor. Neden? Çünkü medyayı kontrol eden İsrail.