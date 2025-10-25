ABD’de hükümet kapandı Pentagon patladı! Maaşları ödeyemedi bağış topladı

ABD 'de bütçe krizi ve hükümetin kapanmasının ardından Savunma Bakanlığı (Pentagon) personel maaşlarını ödemek için bağışlara kaldı.

CNN haberine göre ABD'de federal hükümetin kapalı durumda olması dolayısıyla Pentagon, bünyesindeki personelin maaşlarını karşılayabilmek için bağış kullanmayı planlıyor.

Pentagon, personel maaşlarını ödemek için ABD Başkanı Donald Trump 'ın ismi paylaşılmayan "bir müttefikinin" sağlayacağı 130 milyon dolarlık bağışı kullanacağını doğruladı.

Trump, Reuters

TRUMP'IN MÜTTEFİKİNDEN BAĞIŞ

Buna göre Pentagon, maaş ödemeleri için Trump'ın "ismi kamuoyuyla paylaşılmayan bir müttefikinin" sağlayacağı 130 milyon dolarlık bağışı kullanacağını teyit etti.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, açıklamasında, söz konusu bağışın, askerlerin maaş ve yan haklarının "maliyetini karşılamak" amacıyla yapıldığını belirterek, paranın bakanlığın "genel bağış kabul yetkisi" kapsamında kabul edildiğini bildirdi.

Senato Savunma Bütçesi Üst Düzey Üyesi Demokrat Chris Coons, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ordumuzu finanse etmek için anonim bağışlar kullanmak, kendi askerlerimizin yabancı güçler tarafından satın alınma ve paralarının ödenme riski altında olup olmadığı konusunda rahatsız edici soruları gündeme getiriyor." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray yetkilileri, ekimin ilk yarısındaki askeri ödemelerin maliyetinin yaklaşık 6,5 milyar dolar olduğunu doğruladı.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Amerikan Girişim Enstitüsü'nde (AEI) savunma bütçesi analisti Todd Harrison, bağışın "ordunun bir günlük maaşının yaklaşık üçte birini karşılayacağını" bildirdi.