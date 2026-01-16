ABD'de Grönland hazırlığı! Avrupa'nın gönderdiği askerler korumaya yetecek mi?
Trump yönetiminin Grönland’ı satın alma çıkışları tansiyonu yükseltirken Washington’dan “teknik görüşmeler başlıyor” mesajı geldi. Avrupa ülkeleri adaya asker sevkine başlarken Rusya ABD’yi bir kez daha uyardı. Peki Avrupa’dan gönderilen askerler Grönland’ı korumaya yetecek mi?
ABD Başkanı Donald Trump Grönland'da resmen göz dikti. Trump yönetiminin, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı "satın alma" tehditlerinin ardından gözler adadan ayrılmıyor.
LEAVIT YİNE "SATIN ALACAĞIZ" DEDİ
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Yardımcısı JD Vance ile Danimarkalı yetkililer arasında dün yapılan Grönland toplantısının "verimli" geçtiğini belirterek iki ülke arasında Grönland'in satın alınması konusunda teknik görüşmelere başlanacağını açıkladı. Leavitt, dün düzenlediği basın brifinginde, Trump'ın "Grönland'ı Danimarka'dan almak konusundaki önceliğine" dikkati çekerek bu bölgenin Amerikan ulusal çıkarları için hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.
RUSYA: "GENİŞ KAPSAMLI SONUÇLAR DOĞURACAK"
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Arktik bölgesinde Rus çıkarlarının görmezden gelinmesi yönündeki girişimlere karşılık vereceklerini belirterek "Bu geniş kapsamlı sonuçlar doğuracak." dedi.
AVRUPA'NIN GÖNDERDİĞİ ASKERLER GRÖNLAND'I KORUYACAK MI?
Washington'dan açıklamalar devam ederken Avrupa ülkeleri Grönland'a asker göndermeye başladı.
Danimarka, Norveç, İsveç, Almanya, Fransa, Kanada ve Hollanda, Grönland'a asker göndereceklerini açıkladı. Danimarka ordusuna ait bir askeri nakliye uçağı önceki gece Grönland'ın başkenti Nuuk'taki havaalanına indi. Norveç'in sadece 2 personel göndermesi ise tartışmalara yol açtı.