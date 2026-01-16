ABD'de Grönland hazırlığı! Avrupa'nın gönderdiği askerler korumaya yetecek mi?

Beyaz Saray ABD ile Danimarka'nın, Grönland'ın satın alınması konusunda teknik görüşmelere başlayacağını duyurdu, AA

LEAVIT YİNE "SATIN ALACAĞIZ" DEDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Yardımcısı JD Vance ile Danimarkalı yetkililer arasında dün yapılan Grönland toplantısının "verimli" geçtiğini belirterek iki ülke arasında Grönland'in satın alınması konusunda teknik görüşmelere başlanacağını açıkladı. Leavitt, dün düzenlediği basın brifinginde, Trump'ın "Grönland'ı Danimarka'dan almak konusundaki önceliğine" dikkati çekerek bu bölgenin Amerikan ulusal çıkarları için hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.