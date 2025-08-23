ABD’de büyük patlama! Luisiana’yı dumanlar sardı: Tahliye emri verildi

Yerel yetkililer, olayın Tangipahoa Bölgesi'ndeki Roseland'da bulunan bir otomotiv yağı üreticisi olan Smitty's Supply'da meydana geldiğini söyledi. Patlamanın ardından büyük bir duman bulutu görüldü.

Luisiana, Sosyal Medya

TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

Tangipahoa Bölge Yönetimi kısa süre sonra, santralin bulunduğu bölgedeki insanlar için zorunlu tahliye emri verdi ve bu emir daha sonra santralin 1 mil yarıçapındaki alana kadar genişletildi.

Tangipahoa Parish Şerif Ofisi X.'te yaptığı açıklamada "DERHAL yerinizi değiştirin ve bir sonraki duyuruya kadar bu bölgeden uzak durun" ifadelerini kullandı.

Yangının hala devam ettiği ve patlamaya neyin sebep olduğunun bilinmediği belirtildi.