ABD'de bütçe krizi Ankara Büyükelçiliğine sıçradı: Pasaport ve vize işlemleri devam edecek mi?

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya platformlarındaki hesaplarının, bütçe duraklaması nedeniyle düzenli olarak güncellenmeyeceği bildirildi.

ABD'DE BÜTÇE KRİZİ

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD merkezli X sosyal medya platformu ile diğer sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımlarda, bütçe duraklaması nedeniyle ilgili sosyal medya hesaplarının "tüm faaliyetler yeniden başlayana dek, güvenlik ve emniyete ilişkin acil bilgiler dışında, düzenli olarak güncellenmeyeceği" kaydedildi.