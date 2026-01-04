ABD Venezuela’ya saldırdı! Devlet Başkanı Maduro 3 saatte yakalandı!

ABD'nin dün Türkiye saati ile 09.00'da Venezuela'ya hava saldırıları ile operasyon düzenlemesi gündeme damga vurdu. Uzun zamandır Venezuela ile 'Karayipler'deki uyuşturucu kartelleri' nedeniyle gerginlik yaşayan Donald Trump yönetimindeki ABD, düğmeye bastı. Başkent Karakas'a havadan saldırdı. Kenti çeşitli noktalarından ve 4 eyaleti bombaladı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, saat 10.45'te tüm toplumsal ve siyasi güçleri seferberlik planlarını devreye sokmaya çağırarak ülke genelinde OHAL ilan ettiğini duyurdu.

SARAYA BASKIN

Ancak daha sonra Maduro'dan bir haber alınamadı. ABD Başkanı Donald Trump, saat 12.20'de yaptığı açıklamada, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı. Böylelikle19 Nisan 2013'ten beri Venezuela Devlet Başkanı olarak görev yapan Nicolas Maduro yönetiminin 3 saat içinde devrilmesi, ülkede şok etkisi yarattı.

SALDIRIYI BİTİRDİLER

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kendisine, Maduro'nun ABD'de yargılanacağını söylediğini aktardı. Lee, X hesabından yaptığı paylaşımda Rubio'nun, "Maduro'nun ABD gözetiminde olması nedeniyle Venezuela'ya yönelik şu aşamada başka bir adım beklemediğini" ifade ettiğini yazdı. Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Maduro'nun ya da eşinin nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, müdahaleyi sert sözlerle kınadı.



İTİDAL ÇAĞRISI



TÜRKİYE: Çözüm için katkı vermeye hazırız. Tarafları itidale çağrıyoruz.

AB: Her koşulda uluslararası hukuk ve BM Şartı'na saygı gösterilmelidir. Tüm tarafları itidale davet ediyoruz.

ALMANYA: Venezuela'daki durumu endişeyle takip ediyoruz.

RUSYA: Venezuela'ya dışarıdan herhangi bir yıkıcı askeri müdahale olmaksızın kendi kaderini belirleme hakkı garanti edilmelidir.

KOLOMBİYA: Kolombiya Cumhuriyeti, barışın, uluslararası hukuka saygının, yaşamın ve insan onurunun korunmasının her türlü silahlı çatışmanın üstünde olması gerektiği inancını yinelemektedir.

KÜBA: Acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

İRAN: ABD'nin saldırısını şiddetle kınıyoruz.

BREZİLYA: Venezuela'nın egemenliğine yönelik ciddi bir saldırı ve tüm uluslararası toplum için son derece tehlikeli bir emsal teşkil etmektedir.



MADURO NEW YORK'TA

Maduro, elleri kelepçeli halde önce bir savaş gemisine götürüldü. Ardından New York'a uzak bir bölgeye ulaştırıldı.



DELTA TİMİ KAÇIRDI

ABD'nin bombardımanı sürerken, orduya bağlı özel operasyon birimi Delta Timi, 30 dakikadan kısa süren bir baskınla Maduro'yu başkent Karakas'ta eşi ile birlikte yakaladı. "Sessiz güç" ya da "Gölge Ordu" olarak bilinen Delta Force'un Karakas'taki operasyonu, sabah saatlerinde şehirde yaşanan patlamalar ve iletişim altyapısının devre dışı bırakılmasıyla başladı.

SÜRÜKLEDİLER

Güvenlik çemberinin çökertilmesinin ardından tim, stealth helikopterlerle başkanlık sarayına sızdı. Maduro'yu, koruma önlemlerine rağmen yarım etkisiz hale getirip sürükleyerek avukat eşi Cilia Flores ile gözaltına aldı. Bu tim daha önce de Manuel Noriega'nın yakalanması Saddam Hüseyin'in "Kızıl Şafak" operasyonuyla ele geçirilmesi, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'ye yönelik operasyon yapmıştı.



KOLOMBİYA ALARMDA

ABD'nin Venezuela saldırısı sonrası Kolombiya da alarma geçti. Askerler, Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde konuşlandı.



İLK AMBARGO 2005'TE BAŞLADI

ABD, 2005 yılından bu yana Venezuela'ya ambargo uygulamaya başladı, 2017'den sonra yaptırımlar daha da ağırlaştı. Trump, başkanlığının ilk döneminde 2019'da Venezuela'nın devlet petrol şirketi "Petroleos de Venezuela"dan tüm ham petrol ithalatını durdurmuştu. Trump'tan sonra iktidara gelen Joe Biden, akaryakıt fiyatlarını düşürebilmek için 2022'de Amerikan petrol devi Chevron'a Venezuela'da faaliyet izni verdi. Trump, ikinci kez başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Mart ayında bu izni iptal etti. Ancak daha sonra gelirlerin Maduro hükümetine gitmemesi şartıyla yeniden onay verdi.

PETROLÜMÜZÜ İSTİYORSAN GEL

2025 Eylül ayından itibaren ABD güçleri tarafından Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen teknelere yönelik pek çok saldırı düzenlenmiş, ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu bir uyuşturucu karteli yönetmekle itham etmişti. 2026 yılbaşında Venezuela devlet televizyonunda yayınlanan röportajında Maduro, Trump'a zeytin dalı uzatmış, ABD Venezuela petrolünü istiyorsa Amerikan şirketlerinin yatırımlarına açığız mesajını vermişti.



SON GÖRÜŞME

ABD'nin Venezuela'ya saldırısından 10 saat önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Latin Amerika ve Karayipler Özel Temsilcisi Qiu Xiaoqi'nin Karacas'ta Maduro ile bir araya geldiği görüntüler gündem oldu. Çin ve Venezuela arasında yürürlükte olan 600'ün üzerindeki ikili anlaşmanın gözden geçirildiği bildirilmişti. Pekin yönetimi ABD'nin Karayipler'de, Venezuela karasularına yakın bölgelerde yürüttüğü hava ve deniz faaliyetlerini defalarca kınamıştı.

FİLM GİBİ İZLEDİM

Trump, Maduro'nun yakalanmasıyla ilgili "Çok iyi bir planlama. Aslında bu mükemmel bir operasyondu. Film gibi izledim" dedi.