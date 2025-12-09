PODCAST CANLI YAYIN

ABD sınır dışı ediyor! 85 bin vize iptal edildi

Washington yönetimi, ocaktan bu yana tüm kategorilerde 85 bin vizeyi iptal ettiklerini duyurdu. Öğrenci vizeleri de dahil olmak üzere binlerce kişinin ABD’ye giriş hakkı elinden alınırken bu yılki iptal sayısının geçen yılı ikiye katladığı belirtiliyor.

ABD yönetiminin ocaktan bu yana tüm kategorilerde 85 bin vizeyi iptal ettiği belirtildi.

CNN'e konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ülkedeki vize iptallerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

8 BİN KİŞİNİN VİZESİ İPTAL EDİLİYOR

Ocaktan bu yana tüm kategorilerde yaklaşık 85 bin vizenin iptal edildiğini söyleyen yetkili, bu iptallerin 8 binden fazlasının öğrenci vizelerini kapsadığına işaret etti.

Bu yıl iptal edilen vize sayısının, geçen yılki iptallerin iki katından fazlası olduğu kaydediliyor.

HAMAS'I DESTEKLİYOR DEYİP SINIR DIŞI ETMİŞLERDİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 27 Mart'ta "Hamas'a destek verdiklerini" ileri sürdüğü en az 300 yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ağustosta, geçerli vizeye sahip 55 milyondan fazla kişinin, göçmenlik kurallarını, vize iptaline ya da sınır dışı edilmeye yol açacak şekilde ihlal edip etmediğinin incelendiğini duyurmuştu.

Ardından ekimde, 10 Eylül'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e ilişkin paylaşımları nedeniyle 6 yabancının vizesinin iptal edildiği açıklanmıştı.

