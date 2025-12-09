ABD sınır dışı ediyor! 85 bin vize iptal edildi

ABD yönetiminin ocaktan bu yana tüm kategorilerde 85 bin vizeyi iptal ettiği belirtildi.

8 BİN KİŞİNİN VİZESİ İPTAL EDİLİYOR

Ocaktan bu yana tüm kategorilerde yaklaşık 85 bin vizenin iptal edildiğini söyleyen yetkili, bu iptallerin 8 binden fazlasının öğrenci vizelerini kapsadığına işaret etti.

Bu yıl iptal edilen vize sayısının, geçen yılki iptallerin iki katından fazlası olduğu kaydediliyor.