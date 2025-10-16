PODCAST CANLI YAYIN

Pentagon Sözcüsü duyurdu: ABD Savunma Bakanı Hegseth'in uçağında acil durum!

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in uçağı, camındaki çatlak nedeniyle İngiltere'ye acil iniş yapmak zorunda kaldı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Pentagon Sözcüsü duyurdu: ABD Savunma Bakanı Hegseth'in uçağında acil durum!

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan ABD'ye dönerken, Bakan Hegseth'in uçağı, uçağın ön camındaki bir çatlak nedeniyle İngiltere'ye planlanmamış bir iniş yaptı. Uçak standart prosedürlere uygun olarak iniş yaptı ve Hegseth de dahil olmak üzere uçaktaki herkes güvende" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Hegseth'in uçağında acil durum! (İHA)ABD Savunma Bakanı Hegseth'in uçağında acil durum! (İHA)

"HER ŞEY YOLUNDA"
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şey yolunda. Tanrı'ya şükür. Göreve devam" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan nadir toprak elementi açıklaması! "Herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir"
CANLI ANLATIM | Takas yapıldı Refah kapısı açılmadı | İsrail ateşkesi bozma peşinde: Gazze'ye saldırılar devam ediyor
Türk Telekom
CANLI ANLATIM | Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Kremlin'de Putin ile görüştü: Gündem Esad'ın iadesi
Kandil 2 ileri 1 geri! "Suriye çıkışı" Duran Kalkan'ı rahatsız etti: Başkan Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi hedef aldı | Kıbrıs tehdidi
İçişleri Bakanlığı noktayı koydu! Trafik cezalarında yüzde 10’luk tolerans kalkıyor mu?
CHP'nin Malatya kongresinde kavga: Devreye çevik kuvvet girdi
Yolsuzluk davasına çıkacaktı: Netanyahu hastalık bahanesiyle mahkemeden kaçtı
Başkan Erdoğan'dan kaymakamlara "koltuk" uyarısı: "Aslolan milletin duasını almaktır"
Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa daldı: Ölü ve yaralılar var! 2 kişi gözaltına alındı | Kaza anı kamerada
5G ihalesinde geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu: Kamuya en az 2,1 milyar dolar gelir bekliyoruz
Rojin Kabaiş soruşturmasında son durum! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Ek uzman mütalaası talep edildi | HTS, tanık ifadeleri ve telefon kilidi...
SSK BAĞ-KUR'luya 32 bin TL ek ödeme: Ocak zammı öncesi emekli promosyonunda yeni eşik aşıldı! Hangi banka ne veriyor?
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Konut ve kira fiyatları düşecek: İşte ilk kazmanın vurulacağı tarih
KURAKLIK ALARMI! Son 52 yılın en dip seviyesinde: Bölge bölge yurtta yağış raporu...
Her şey depremden sonra başladı! Ne dışarı çıkıyor ne yıkanıyor! Telefon bağımlısı Barış Özbay şaşkına çevirdi
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı? Sadettin Saran'dan flaş açıklama
Tam 12’den vurdu! Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu hazırlık sürecini ilk kez paylaştı: Hem eğlenceli hem karizmatik!
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
Can Borcu’nun Sermine’si Seray Gözler bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...