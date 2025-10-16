Pentagon Sözcüsü duyurdu: ABD Savunma Bakanı Hegseth'in uçağında acil durum!

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan ABD'ye dönerken, Bakan Hegseth'in uçağı, uçağın ön camındaki bir çatlak nedeniyle İngiltere'ye planlanmamış bir iniş yaptı. Uçak standart prosedürlere uygun olarak iniş yaptı ve Hegseth de dahil olmak üzere uçaktaki herkes güvende" ifadelerini kullandı.