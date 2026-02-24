ABD ordusu, Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı belirlenen tekneyi vurdu: 3 narko-terörist öldürüldü

ABD ordusu, teknenin terör örgütü olarak belirlenen gruplara ait olduğunu ve uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiğini açıkladı.

ABD ordusunun Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen teknelere yönelik operasyonları gündemdeki tazeliğini korurken, ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yeni saldırı açıklaması geldi. SOUTHCOM, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün, SOUTHCOM komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlediğini duyurdu. Elde edilen istihbaratın "terör örgütü" olarak belirlenen gruplara ait teknenin Karayipler'deki bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiğini doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Bu saldırıda 3 erkek narko-terörist öldürülmüştür. Hiçbir ABD askeri gücü zarar görmemiştir"denildi.