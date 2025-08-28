ABD Latin Amerika’ya müdahale mi edecek? Venezuela’ya savaş gemisi yığınağı! Kolombiya’dan sert tepki

Pentagon, Orta ve Güney Amerika sularına savaş gemileri konuşlandırıyor. Bu alışılmadık büyüklükteki donanma, Venezuela ve diğer Latin Amerika ülkeleriyle gerginliği artırıyor.

Konuya yakın kaynaklara göre, ABD Donanması, üç güdümlü füze destroyeri, bir amfibi hücum gemisi ve bir güdümlü füze kruvazörü de dahil olmak üzere en az yedi gemi gönderdi. Bir kaynağa göre, nükleer enerjili bir hızlı saldırı denizaltısı da konuşlandırıldı. Venezuela hükümeti ise seferlerlik ilan etti.

Trump'ın müdahalesine tepki, AFP

TRUMP MADURO'YU UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞIYLA İTHAM EDİYOR

Trump yönetimi, binlerce denizci ve deniz piyadesini ilgilendiren bu hamleyi, uyuşturucu kartelleri tarafından yapılan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çabalarının bir parçası olarak duyurdu.

Beyaz Saray, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında giderek daha düşmanca bir söylem kullanıyor, kendisinden "yasadışı" olarak bahsediyor ve onu uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçluyor.

Maduro, ABD'nin konuşlanmasına yanıt olarak milisleri göreve çağırırken Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Venezuela'ya saldırı olması halinde ülkesinin silahlı kuvvetlerinin destek verebileceğini söyledi.