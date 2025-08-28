PODCAST CANLI YAYIN

ABD Latin Amerika’ya müdahale mi edecek? Venezuela’ya savaş gemisi yığınağı! Kolombiya’dan sert tepki

ABD Latin Amerika’ya müdahaleye mi hazırlanıyor? Donald Trump uyuşturucu kartelleriyle mücadeleyi gerekçe göstererek Venezuela’ya çok sayıda savaş gemisi ve piyade konuşlandırdı. Trump’ın Venezuela hamlesinin ardından Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Venezuela'ya saldırı olması halinde ülkesinin silahlı kuvvetlerinin destek verebileceğini söyledi.

ABD Latin Amerika'ya müdahale mi edecek? Venezuela'ya savaş gemisi yığınağı! Kolombiya'dan sert tepki

Pentagon, Orta ve Güney Amerika sularına savaş gemileri konuşlandırıyor. Bu alışılmadık büyüklükteki donanma, Venezuela ve diğer Latin Amerika ülkeleriyle gerginliği artırıyor.

Venezuela seferberlik ilan etti, APVenezuela seferberlik ilan etti, AP

ABD EN AZ YEDİ SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERDİ

Konuya yakın kaynaklara göre, ABD Donanması, üç güdümlü füze destroyeri, bir amfibi hücum gemisi ve bir güdümlü füze kruvazörü de dahil olmak üzere en az yedi gemi gönderdi. Bir kaynağa göre, nükleer enerjili bir hızlı saldırı denizaltısı da konuşlandırıldı. Venezuela hükümeti ise seferlerlik ilan etti.

Trump'ın müdahalesine tepki, AFPTrump'ın müdahalesine tepki, AFP

TRUMP MADURO'YU UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞIYLA İTHAM EDİYOR

Trump yönetimi, binlerce denizci ve deniz piyadesini ilgilendiren bu hamleyi, uyuşturucu kartelleri tarafından yapılan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çabalarının bir parçası olarak duyurdu.

Beyaz Saray, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında giderek daha düşmanca bir söylem kullanıyor, kendisinden "yasadışı" olarak bahsediyor ve onu uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçluyor.

Maduro, ABD'nin konuşlanmasına yanıt olarak milisleri göreve çağırırken Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Venezuela'ya saldırı olması halinde ülkesinin silahlı kuvvetlerinin destek verebileceğini söyledi.

Maduro ve Trump, AFPMaduro ve Trump, AFP

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE Mİ VENEZUELA'YA MÜDAHALE Mİ?

Trump "terör örgütü" olarak nitelendirdiği uyuşturucu kartellerine karşı mücadelesinin bir parçası olduğunu söylerken Maduro ise vatandaşlarını ülkeyi savunmak için seferber olmaya çağırdı. Peki bu ABD'nin daha geniş kapsamlı bir müdahalesinin sinyali mi?

Analistler, konuşlandırmanın ölçeğinin, ABD operasyonunun uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelenin ötesine geçebileceğini gösterdiğini söyledi.

Trump'ın ilk yönetiminde eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ekibinde yer alan Evan Ellis, "Bu, doğası ve büyüklüğü uyuşturucuyla mücadele operasyonlarıyla uyuşmayan bir güç." dedi.

